2024亞銀年會閉幕 日本爭取舉辦2027年會

2024年亞洲開發銀行（ADB）第57屆理事會年會，5月2日至5日在喬治亞首都提比里斯舉行。日本財務大臣鈴木俊一今天在年會上發表演說，並表明日本要爭取申辦2027亞銀年會。

亞銀第57屆理事會年會，5月2日至5日在喬治亞首都提比里斯舉行，主題為Bridge to the Future（橋接未來）。日本財務大臣鈴木俊一今天下午在年會部長級會議上發表演說。

日本財務省提供的資訊顯示，鈴木演說指出，亞太地區是帶動世界經濟成長的重要引擎，然而正面臨因氣候變遷及其所帶來的天災、貧困等各種課題。

鈴木表示，亞洲開發基金（ADF）是亞銀為低所得成員國因應貧困、經濟落差、氣候變遷及天災所設的資金援助機制，亞洲開發基金是不可或缺的基金，日本將提供約1620億日圓（約新台幣350億元）給亞洲開發基金。

鈴木還說，亞銀對於地區的繁榮持續扮演著重要的角色，日本想爭取舉辦2027年第60屆亞銀年會。

日本產經新聞報導，日本與美國並列為亞銀最大出資國，亞銀年會每10年在日本舉辦已成慣例。至今，除了在日本的橫濱市，亞銀年會也在東京都、大阪市、福岡市、京都市舉辦過。財務省今後將展開舉辦城市的選址作業。