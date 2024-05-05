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創意私房轉移陣地？傳Telegram也淪陷 衛福部曝一條件「不惜全台停用」

「股神」巴菲特喊投資將聚焦美國市場 不了解大陸文化

中央社／ 台北5日電
巴菲特在股東大會上被問到是否會繼續投資中國公司時，以「主要的投資標的將會位於美國」回應，並指自己對其他文化的了解不是很好，還強調「幸運的是，我不必這麼做」。路透
巴菲特在股東大會上被問到是否會繼續投資中國公司時，以「主要的投資標的將會位於美國」回應，並指自己對其他文化的了解不是很好，還強調「幸運的是，我不必這麼做」。路透

美國著名投資家、「股神」巴菲特在股東大會上被問到是否會繼續投資中國公司時，以「主要的投資標的將會位於美國」回應，並指自己對其他文化的了解不是很好，還強調「幸運的是，我不必這麼做」。

陸媒證券時報今天報導，巴菲特（Warren Buffett）在旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司4日股東大會上針對投資中國、AI發展及再生能源等議題提出看法。

根據報導，有投資人提問巴菲特先前曾投資中國電動車比亞迪，未來是否會繼續投資中國的其他公司？

對此，巴菲特以「主要的投資標的將會位於美國」，所投資的公司都是在全球擴張業務的公司作為回應。

巴菲特指出，對於比亞迪的投資，跟先前在日本做出的投資比較相似，公司快速地在日本投資了5家商社，很少會看到公司在美國海外做出這樣的投資，但下一筆大交易可能不會是對美國之外的企業的投資。

巴菲特表示，如果波克夏海瑟威公司堅持在美國投資，就不太可能犯重大錯誤。說「我了解美國的規則、弱點、長處，無論是什麼……我對其他文化的了解不是很好，但幸運的是，我不必這麼做」。

談到人工智慧（AI）時，巴菲特稱他對此一無所知，但不意味著這個技術不重要。他並將AI比作核武器，因為它有可能帶來巨大的變化。指AI具有巨大的潛力和巨大的「傷害」。

巴菲特 比亞迪 波克夏 美國

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