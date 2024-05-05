快訊

超過6千場軍方會議被看光？德軍認視訊會議軟體有漏洞：24小時內修復

中油加盟站爆員工盜刷載具！被抓包會計竟替他求情：想考國營事業、別追究

白嘉莉來台4年以飯店為家 遇地震「瓷磚全崩落」曝驚險一瞬間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被星巴克形容「比橡膠難聞」 越南咖啡一哥能征服美國市場嗎？

商業周刊／ 撰文者：陳育晟 編譯
越南咖啡一哥「中原傳奇」。 (來源：Trung Nguyên Offical Website)
越南咖啡一哥「中原傳奇」。 (來源：Trung Nguyên Offical Website)

摘要

1.美國近幾年掀起越南咖啡熱，越南咖啡一哥中原傳奇也在洛杉磯開設全美首家分店。

2.中原傳奇在越南本土市場打敗星巴克，原因是口味更多元、價格更便宜，而且使用越南自產的羅布斯塔咖啡豆。

3.但羅布斯塔咖啡豆卻被星巴克形容為「比橡膠更難聞」。中原傳奇能以此攻下以使用阿拉比卡咖啡豆為主的美國市場？

用金屬器具過濾、杯底有一層厚煉乳的越南咖啡，如今正在席捲美國。

然而，身為世界第二大咖啡出口國，越南咖啡過去在美國卻被認為難登大雅之堂。

《西雅圖時報》（Seattle Times）指出，1990年代到2000年初期，在大西雅圖地區出現不少越南移民開設的咖啡館，但它們內部充斥煙味，裝潢也十分陳舊，只有越南裔男性才會去。

越南二代移民，開始在美國廣開咖啡店

直到近幾年，由越南裔第二代移民開設的咖啡館才開始在美國各地出現。和過去不同的是，這些店，更重視越南咖啡文化，店內除了販售越南咖啡過濾器，也有自家烘焙的越南咖啡豆，甚至還展示出越南移民聚集區域「小西貢」的歷史文化。

如今，就連在越南擁有110家分店的該國第一大連鎖咖啡品牌中原傳奇（Trung Nguyên Legend），去年9月也前進洛杉磯越南裔移民聚集區，開設全美首家分店，是2022年至上海開店後的第二次出海。

即使全球最大連鎖咖啡星巴克（Starbucks）2013年進入越南市場，且挾國際集團資源猛攻，中原傳奇依然在越南穩坐咖啡一哥寶座。

越南咖啡龍頭「中原傳奇」接地氣戰法

根據市調公司VietData統計，該公司營收在2020至2022年，均超越星巴克在越南的營收。BBC認為，主要原因是星巴克一杯中等大小、不加調味料的咖啡就要3.8美元（約合新台幣123元），對平均年薪僅有345美元（約合新台幣1萬1161元）的越南民眾而言，實在太貴。

另外，星巴克在其他市場受歡迎的可可碎片星冰樂、南瓜香料拿鐵，也和越南本土品牌提供的繽紛選擇，有一段落差。越南的消費者們，喜歡在咖啡內加入生雞蛋、椰奶、水果、優格等多元選項。

甚至，就連咖啡豆也有落差。星巴克標榜100％使用阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，但越南民眾所喝的咖啡，有97％都是咖啡因含量更高、本土種植的羅布斯塔（Robusta）咖啡豆。

星巴克在網站上寫著，阿拉比卡韻味更有深度，但羅布斯塔味道「卻比燒焦的橡膠更難聞。」

這話聽在越南人耳裡，自是十分刺耳。在美國開設大象咖啡（Voi Cà Phê）的越南移民二代憲登（Hiền Đặng）強調，咖啡豆的味道和烘焙手法、技巧有關，只要控制得當，羅布斯塔咖啡豆也會有烤麵包、堅果、黑巧克力、糖蜜風味。

星巴克打不開越南市場，中原傳奇能反攻美國？

市調公司歐睿國際（Euromonitor）統計，2022年星巴克營收只佔越南整體咖啡市場2％，每百萬越南人只擁有不到一家星巴克。相較之下，泰國、印尼每百萬人卻分別擁有七家、兩家星巴克。

在本土市場打敗星巴克的中原傳奇，如今出海美國，能否複製奇蹟，如台灣珍奶一樣，成為下一種席捲美國市場的飲料？還有待驗證。

將中原傳奇引進美國的H&L食品批發公司商務開發經理唐珍妮（Jennie Tang）表示，該品牌已將旗下即溶、包裝咖啡產品銷售至美國超市逾20年。

而中原傳奇在美國的首間門市，則銷售越南著名的冰咖啡、雞蛋咖啡，開幕首日就吸引不少越南裔移民光顧。唐珍妮表示，下一步，他們希望可以把分店開到越南移民社區以外的地方。

資料來源：Seattletimes、Asia matters for America、Eater、Vietdata、BBC

延伸閱讀

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

咖啡館 星巴克 美國 越南

相關新聞

巴菲特股東會談話重點一次看！暗示接班人選是他、淡化減持蘋果憂慮

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特4日在波克夏年度股東會上侃侃而談，從特斯拉的自駕技術談到他對人工智慧（AI）及美國經濟...

別隨著市場情緒起舞！「股神」巴菲特再籲：應買進自己了解的公司

「股神」巴菲特在今年波克夏公司的股東大會上，再次向投資人強調，應該買進徹底研究過並了解的東西，對於自己不明瞭的領域，則無...

年薪600萬的金飯碗也不保了？ 顧問業為何遭逢空前危機

為大企業提供諮詢的顧問，過去一直被視為金飯碗，在美國，大學畢業生進入該行業，年薪11萬美元（約合新台幣358萬元）起跳，MBA畢業生...

被星巴克形容「比橡膠難聞」 越南咖啡一哥能征服美國市場嗎？

用金屬器具過濾、杯底有一層厚煉乳的越南咖啡，如今正在席捲美國。

加拿大2022年碳排量上升 仍有望達成2030減碳目標

加拿大政府近日公布一份報告顯示，加國2021年的溫室氣體排放量因為COVID-19疫情而較前幾年下降，到了2022年則有...

巴拿馬運河船舶數量回升 從聖嬰現象造成的乾旱中復甦

在聖嬰現象造成的乾旱有所和緩後，巴拿馬運河的船舶抵達數量已開始回升，但專家警告，未來一旦聖嬰現象又發威，當局可能再度被迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。