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加拿大2022年碳排量上升 仍有望達成2030減碳目標

中央社／ 渥太華4日綜合外電報導
加拿大政府近日公布一份報告顯示，加國2021年的溫室氣體排放量因為COVID-19疫情而較前幾年下降，到了2022年則有所攀升。加拿大環境部長吉爾伯表示：「這份報告顯示，加拿大仍在邁向2026年減排目標的正軌上，且有望達成2030年目標」。美聯社資料照
加拿大政府近日公布一份報告顯示，加國2021年的溫室氣體排放量因為COVID-19疫情而較前幾年下降，到了2022年則有所攀升。加拿大環境部長吉爾伯表示：「這份報告顯示，加拿大仍在邁向2026年減排目標的正軌上，且有望達成2030年目標」。美聯社資料照

加拿大政府近日公布一份報告顯示，加國2021年的溫室氣體排放量因為COVID-19疫情而較前幾年下降，到了2022年則有所攀升，但仍比2005年的基準還低7.1%。

法新社報導，加拿大的2022年度總排放為708百萬公噸二氧化碳當量，其中包括二氧化碳、甲烷和其他溫室氣體，相較修正後的2005年排放量還低7.1%。

加拿大環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）於記者會表示：「這份報告顯示，加拿大仍在邁向2026年減排目標的正軌上，且有望達成2030年目標。」

加拿大當局曾承諾，將在2030年之前降低碳排量，目標是相較2005年水準還削減40%至50%。

然而，這份政府報告顯示，隨著加拿大經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中恢復，交通運輸業、營造建築業和部分石油及天然氣產業使2021年的碳排量較前一年增加。

吉爾伯承認碳排量增加，但堅稱整體仍呈現下降趨勢。報告指出，儘管總排放量在2022年有所上升，但每單位國內生產毛額（GDP）的碳排量仍持續穩定減少。

根據這份年度報告，石油和天然氣產業仍是加拿大碳排量最大的行業，共排放217百萬公噸二氧化碳當量，占總排放量的31%。

其次是碳排量156百萬公噸二氧化碳當量的交通運輸業，占總排放量的22%。隨著電動車發展，交通運輸業正經歷大規模轉型。

同時，能源產業是減排二氧化碳的最大推手，原因是燃煤電廠正被逐步汰除。

吉爾伯表示，政府將持續「透過油、氣排放上限，以及投資電動車供應鏈等新措施延續這項進展」。

加拿大已透過提供數十億美元的激勵措施，吸引本田汽車公司（Honda）、福斯汽車集團（Volkswagen）和斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）等大廠在國內興建電動車工廠和電池廠。

吉爾伯還提到，設置石油和天然氣產業碳排上限的法規草案會在今年「秋季」之前公布。

加拿大 減碳 疫情 碳排放 電動

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