別隨著市場情緒起舞！「股神」巴菲特再籲：應買進自己了解的公司

「股神」巴菲特在今年波克夏公司的股東大會上，再次向投資人強調，應該買進徹底研究過並了解的東西，對於自己不明瞭的領域，則無須擔心錯過投資機會。

CNBC報導，巴菲特說，他此前擁有好幾家成功和不成功的消費品公司，等到他覺得自己完全掌握消費者行為後，才對蘋果做出大規模投資。

他說，多年來對特定主題蒐集情報，有東西出現，符合諸多觀察所得與腦中知識，接著釐清思緒，採取行動。他大舉行動的實例之一就是蘋果。

投資人需要留意的重點是，巴菲特不會因為市場氛圍或一時衝動，就進行投資。只有在他認定iPhone「也許是史上最偉大的產品之一」後，他才敲進蘋果股票。儘管波克夏上季將蘋果部位減持13%，但截至第1季季末為止，蘋果仍是波克夏的最大持股部位。

與此同時，如果是他沒有徹底研究的產品或公司，他從不擔心錯失投資機會。他說：「孟格和我錯失很多東西...，我們從不煩惱錯過不了解的東西」。