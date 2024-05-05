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日本2023年度核電機組運轉率28.9% 創核災後新高

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本原子力產業協會日前彙整調查結果顯示，日本2023年度核電機組運轉率為28.9%，超過2021年度的24.4%，創2011年福島核子事故以來新高紀錄。圖為2023年8月，日本北部福島的福島第一核電廠。美聯社資料照
日本原子力產業協會日前彙整調查結果顯示，日本2023年度核電機組運轉率為28.9%，超過2021年度的24.4%，創2011年福島核子事故以來新高紀錄。圖為2023年8月，日本北部福島的福島第一核電廠。美聯社資料照

日本原子力產業協會日前彙整調查結果顯示，日本2023年度核電機組運轉率為28.9%，超過2021年度的24.4%，創2011年福島核子事故以來新高紀錄。

日本共同社中文網日前報導，主要原因是關西電力公司的高濱核電廠1號機及2號機重啟運轉，及沒有機組因司法判斷等長期停止運轉。日本核電機組運轉率史上最高紀錄出現在1998年度，運轉率為84.2%。

日本核電機組從福島核子事故前的54座減少到目前的33座，其中12座在2023年度持續運轉。

日本核電機組運轉率曾在2014年度降至0%，之後開始上升，但在2020年度及2022年度，因為法院發出停止運轉臨時處置命令，及到期未能設置反恐設施的核電廠停止運轉影響，核電機組運轉率出現過下降情況。

目前正在運轉的12座機組反應爐型式同屬壓水反應爐（Pressurized Water Reactor），不同於發生核子事故的福島第一核電廠。不過，計畫今年重啟運轉的東北電力公司女川核電廠2號機及中國電力公司島根核電廠2號機，則與福島第一核電廠同為沸水反應爐（Boiling Water Reactor）。

根據日本最新的能源基本計畫，核電在2030年度總發電量中將占20%到22%，若要達成目標，意味著日本國內33座核電機組運轉率要達到60%以上。

另外，共同社報導，雖然東京電力公司柏崎刈羽核電廠7號機尚未獲地方同意重啟運轉，但已完成核燃料棒裝填，加上預定重啟運轉的女川核電廠2號機及島根核電廠2號機，預料接下來可讓日本核電機組運轉率再獲得一定程度提升。

不過，由於之後暫無可預見將重啟運轉的核電機組，所以運轉率很有可能暫時達到極限，這對日本的能源政策來說將成重大課題。

日本 核電 福島

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