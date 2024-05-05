美科技股衝鋒 台積ADR漲3.9%
美國股市上周五（3日）大漲，為兩個多月來最佳表現，美國關鍵就業數字低於預期，重燃今年降息的希望，容易受到利率走勢牽動的科技股和半導體股領軍大漲，台積電ADR大漲3.9%。
就業降溫，加上蘋果公司財報激勵，道瓊工業指數上周五勁揚450點，標普500指數和那斯達克綜合指數分別大漲1.3%和2%。有美股恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）降到一個多月來最低。一周下來，那斯達克和道指漲幅均在1%以上，標普也漲0.5%。
費城半導體指數上周五大漲2.4%，台積電ADR和輝達（NVIDIA）分別大漲3.9%和3.5%。
蘋果大漲6%，創一年多來最大漲幅，公司上季營收優於預期，預測本季營收將重返成長；此外 ，蘋果董事會通過實施美國企業史上最大、規模達1,100億美元的庫藏股計畫。
就業數據公布後，市場將Fed首度降息的預期從11月提前至9月，並反映今年會降息兩次。
美債價格勁揚，對利率敏感的美國2年期公債殖利率下跌7個基點至4.81％，10年期公債殖利率報4.498%，一周來下滑超過16個基點，是去年12月中以來最大周線跌幅。
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比接受彭博電視訪問表示，最新就業報告讓他對美國經濟並未過熱感到放心；另外，Fed理事鮑曼說，通膨可能會有一段時間維持偏高。但她仍認為，隨利率保持在當前水準，物價漲幅終會降溫。
本周安謀（Arm）和軟體公司Palantir將公布財報，可以一窺這兩家公司是否持續受益於人工智慧（AI）帶來的需求。
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