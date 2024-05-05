哈瑪斯傳將停火 牽動油價

中東媒體報導，哈瑪斯據傳將在近期內宣布同意最新的停火和釋放人質協議提案，儘管以色列總理內唐亞胡已堅稱，不會因為協議而結束戰爭。若消息屬實，可能牽動未來國際油市發展。

因中東地緣政治風險出現緩和跡象，布蘭特原油期貨3日下跌0.71美元，或相當於0.85%，報每桶82.96美元，過去一周重挫逾7%；西德州中級原油期貨3日也下跌1.06%至78.11美元，上周共跌6.8%，創下2月來最大單周跌幅。

據以色列時報等中東媒體報導，哈瑪斯即將宣布同意由埃及和卡達居中調解的停火和釋放人質協議的第一階段，且同意讓以色列軍隊在第一階段內不必退出加薩地區，因為哈瑪斯認為，鑑於部分仍存活的遭綁架以色列士兵身分，他們仍握有更大權力的籌碼。

不過，哈瑪斯官員稍晚向媒體透露，以色列總理內唐亞胡對於進攻加薩最南端城市拉法市的堅持，已成為正在開羅進行談判的關鍵。