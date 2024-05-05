波克夏Q1大砍蘋果持股

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司上季持有的現金再創紀錄新高，除了顯示這位億萬富豪投資人苦於找不到合適的大型交易，也代表波克夏繼續拋售股票，而且一口氣將最大持股標的蘋果公司的股票部位大砍約13%。

彭博資訊報導，波克夏4日表示，第1季營業利益達到112億美元，比去年同期的80.7億美元躍增39%；持有的現金和約當現金部位則增加至1,890億美元，超越去年底才剛創下的新紀錄。

波克夏也公布，第1季賣出接近200億美元股票，同期間買進27億美元股票，這導致股票投資組合規模下滑至3,360億美元，低於去年底的3,540億美元。

巴菲特這位「奧馬哈先知」並持續減持昔日最愛的持股。波克夏第1季財報揭露持有價值1,354億美元的蘋果股票，估計大約7.9億股。根據CNBC報導，由此推估，波克夏大概已減持13%股份，但蘋果仍是最大持股部位。

這是波克夏連續第二季減持蘋果股票，去年第4季已賣出大約1,000萬股（只占總持股的1%）。對照第1季申報資料，並考量蘋果股價變化，由此推估波克夏大約脫售1.16億股。

自從數年前投資副手-魏許勒或康姆斯-說服他買進蘋果股票後，巴菲特就變成了蘋果大粉絲，他甚至形容這家科技公司是他第二重要的生意，僅次於波克夏的保險事業。

許多人猜測，這位93歲的投資巨擘可能是基於估值顧慮而減持蘋果股票。蘋果股價在2023年飆漲48%，漲到頂時占波克夏投資組合比重也增至50%。目前預期本益比超過27倍。

蘋果日前宣布，董事會已授權實施該公司史上最大、規模1,100億美元的庫藏股計畫，激勵股價大漲。但蘋果也傳出整體營收和iPhone銷售下滑的壞消息，今年來股價下跌逾4%，反映投資人對蘋果如何重振成長有疑慮。

巴菲特今年2月曾公開抱怨過公司缺乏重大交易。儘管波克夏近年積極進行收購，包括以116億美元買下投資控股公司Alleghany，以及對西方石油公司股票的收購，該公司仍一直苦於無法找到規模足夠龐大的交易。

這導致波克夏手上現金賺進來的比花出去還多，只好轉向買進自家公司庫藏股。4日財報顯示，波克夏上季共買進庫藏股26億美元。

儘管巴菲特去年5月曾警告，隨著美國經濟的「驚奇階段」劃下句點，波克夏大部分事業的利潤將在去年下滑，但波克夏的獲利依舊節節高升。