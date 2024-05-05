股神接班人 亞伯成焦點

波克夏董事長巴菲特4日主持1965年接掌公司以來第60場股東年會，他的欽定接班人亞伯（Greg Abel）列席回答股東提問。在巴菲特8月將年滿94歲之際，投資人此刻最關心亞伯將來是否堪當大任。

亞伯接替巴菲特領導波克夏，可能比庫克當年從賈伯斯手中接下蘋果公司指揮棒時，面臨更艱鉅的挑戰。亞伯必須證明自己，在划算的大型併購機會愈來愈難覓之時，仍能聰明配置每季從旗下事業流入的近百億美元資金；他拍板的任何交易，也會受董事會嚴格檢視，不像巴菲特能隨心所欲快速執行；他也得面對一群堅定捍衛波克夏文化與價值觀的董事，包括巴菲特子女霍華德與蘇西。

現年61歲的亞伯作風低調，不像巴菲特妙語如珠、群眾魅力十足，但與他共事多年的人士私下說：「就智識與分析思考能力而論，他有如巴菲特分身。個人魅力也許相形見絀，但小看他的是蠢蛋。」

亞伯在能源業與公用事業闖蕩三十年，練就使公司營運持續向上提升的能力，以及物色收購目標的慧眼，說服巴菲特相信他是最佳接班人選。巴菲特曾表示，與亞伯在收購、資本配置方面的想法相似。波克夏董事歐森形容亞伯「思考有謀略，判斷很果決」。