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電影院難改裝 壓低房租

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在零售業強勁的疫後復甦推升租金之際，電影院的房租卻是呈現整體下滑。（美聯社）
在零售業強勁的疫後復甦推升租金之際，電影院的房租卻是呈現整體下滑。（美聯社）

短短幾年內，美國的電影院快速走向沒落，但異於平常構造的房產反而成了自己的救星，因為房東很難將一家經營不善的電影院改建為一般餐飲或零售店，很多房產業主選擇調降房租，只為了避免空間被閒置。

華爾街日報報導，為了讓後排觀眾也能看到前方螢幕，電影院採取的構造是斜坡式的水泥地板，房間很大、但沒有窗戶，而且通常設在購物中心的某個角落或附屬於百貨公司。

這樣奇特的構造並未讓房東占有優勢。在零售業強勁的疫後復甦推升租金之際，電影院的房租卻是呈現整體下滑。

電影院近年來面臨許多重大挑戰，先是疫情的長期停業，然後是好萊塢罷工減緩電影製作，更別說串流服務導致的觀影需求減少。

英國研究公司Omdia統計，目前全美約有36,400家電影院，比2019年減少近12%。

全球最大電影院營運商AMC娛樂，自2019年底來，已收掉169家電影院，並新開60家電影院。執行長艾隆表示，新開的電影院遠比收掉的還要賺錢，但票房收入的下滑仍擠壓到電影院利潤，公司計劃去和房東協商降低房租。

全球第二大連鎖電影院Cineworld，在關閉全美505家據點中的約75家後，在去年夏天宣告破產。

雖然對那些從業界最嚴重的低迷中倖存下來的電影院，營運商和分析師都樂觀認為他們將在2025年好轉，但有太多失土需要彌補。

Nash資訊服務公司創辦人奈許表示：「現在已經不是那種周六會去逛百貨公司、會和朋友出去玩、會看電影院上映哪些電影的年代了。」他的公司創立了票房數據追蹤網站The Numbers。

因此，電影院營運商必須創造更好的體驗。在德州雷德奧克市，百年歷史的B&B連鎖電影院開了最新的電影院，一家主打螢幕七層樓寬、四層樓高，另一家的螢幕則環繞整個房間，創造270度的觀影體驗，第三家則設有遊樂場，讓小孩能在電影開演前「發洩精力」。

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