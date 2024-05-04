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員工遍布5國近800人 光達感測器製造商Luminar宣布裁員20％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
光學雷達感測器製造商Luminar科技周五（3日）宣布，將裁員20% 。圖為Luminar科技4月23日發表新產品HALO。美聯社
光學雷達感測器製造商Luminar科技周五（3日）宣布，將裁員20% 。圖為Luminar科技4月23日發表新產品HALO。美聯社

輔助汽車自動駕駛所需的光學雷達感測器製造商Luminar科技周五（3日）宣布，將裁員20%，做為今年公司整頓計畫的一部分。

截至去年 12 月，Luminar科技在美國、德國、瑞典、印度和中國擁有近800名全職員工。

Luminar同時準備部分或全部轉租在多個國家的製造設施，縮減全球足跡。

公司表示，整頓計畫立即實施，預計今年年底完成後，一年可減少運營成本5,000萬美元至6,500萬美元。

Luminar科技上個月發表了最新的光達感測器HALO，這款新產品是與汽車軟體商Applied Intuition合作研發，可幫助汽車製造商測試輔助駕駛系統。

光達感測器可輔助自駕車和輔助駕駛系統獲得道路的3D地圖，被認為是實現汽車完全自動駕駛的關鍵零件。

地圖 美國 輔助駕駛

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