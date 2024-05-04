美就業減弱 有利通膨降溫

美國4月就業報告各項數據普遍減弱，非農就業人數僅增加17.5萬人，是去年10月以來最少，低於市場預估，也遠低於3月數據，失業率升至3.9%，平均時薪升幅稍微縮小，顯示就業市場出現降溫信號，對通膨下降有利；雖不足以使聯準會（Fed）提前降息，但至少使升息可能性下降。

紐約早盤美股上揚，道瓊一度大漲500點，美債殖利率跌破4.5%，美元匯率下降，105大關失守。

美國勞工部3日公布，上月新增非農就業人口僅17.5萬人，不如市場預期的24萬人，更遠低於3月修正後的31.5萬人；2、3兩月就業人數總共下修2.2萬人。

根據這份報告，民間部門就業增加16.7萬人，低於預估的19.3萬人增量，也低於3月時的24.3萬人增量（修正數）；製造業稍好，就業增加8,000人，比3月時的減少4,000人改善。

平均時薪月升0.2%，低於預估及3月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.9%，低於預估的4.0%，及3月時4.1%升幅。

平均每人每周工時34.3小時，低於預估及3月時的34.4小時。

失業率上升0.1個百分點，為3.9%，高於預估的3.8%；勞動參與率持平，為62.7%，符合預估。就業不足率微升到7.4%，顯示兼職人數小增。

經濟學者指出，4月就業報告顯示勞工需求趨於溫和，但還沒有達到Fed主席鮑爾所說的「出乎意料之弱」，且就業市場仍相當俏，不足以使Fed在9月之前降息。

就業偏弱在經濟面雖是壞消息，但對股、債投資人反而是好消息。就業數據偏弱，企業求才人數持續溫和減少，辭職率也下降，都顯示就業市場正在降溫，通膨展望可能趨於樂觀。

美股3日早盤開高走高，道瓊一度漲逾500點，之後漲幅收斂，10年期美債殖利率一度下降9基本點，報4.49%；DXY美元指數跌0.4%，105大關失守。