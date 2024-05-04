美就業減弱 有利通膨降溫

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國4月就業報告各項數據普遍減弱，非農就業人數僅增加17.5萬人，是去年10月以來最少，低於市場預估，也遠低於3月數據，失業率升至3.9%，平均時薪升幅稍微縮小，顯示就業市場出現降溫信號，對通膨下降有利；雖不足以使聯準會（Fed）提前降息，但至少使升息可能性下降。

紐約早盤美股上揚，道瓊一度大漲500點，美債殖利率跌破4.5%，美元匯率下降，105大關失守。

美國勞工部3日公布，上月新增非農就業人口僅17.5萬人，不如市場預期的24萬人，更遠低於3月修正後的31.5萬人；2、3兩月就業人數總共下修2.2萬人。

根據這份報告，民間部門就業增加16.7萬人，低於預估的19.3萬人增量，也低於3月時的24.3萬人增量（修正數）；製造業稍好，就業增加8,000人，比3月時的減少4,000人改善。

平均時薪月升0.2%，低於預估及3月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.9%，低於預估的4.0%，及3月時4.1%升幅。

平均每人每周工時34.3小時，低於預估及3月時的34.4小時。

失業率上升0.1個百分點，為3.9%，高於預估的3.8%；勞動參與率持平，為62.7%，符合預估。就業不足率微升到7.4%，顯示兼職人數小增。

經濟學者指出，4月就業報告顯示勞工需求趨於溫和，但還沒有達到Fed主席鮑爾所說的「出乎意料之弱」，且就業市場仍相當俏，不足以使Fed在9月之前降息。

就業偏弱在經濟面雖是壞消息，但對股、債投資人反而是好消息。就業數據偏弱，企業求才人數持續溫和減少，辭職率也下降，都顯示就業市場正在降溫，通膨展望可能趨於樂觀。

美股3日早盤開高走高，道瓊一度漲逾500點，之後漲幅收斂，10年期美債殖利率一度下降9基本點，報4.49%；DXY美元指數跌0.4%，105大關失守。

失業率

延伸閱讀

兩岸關係暖風吹 長榮航預備起飛

大家都在等Fed降息 政策轉鴿真是好事？助漲股市、美元走空 為何經濟學家說恐上演戲劇性崩盤

僅一位理事反對升息！央行公布首季會議議事錄 「她」親曝反對理由

Fed今年幾月降息？華爾街預測如亂射飛鏢 落點到處都是

相關新聞

蘋果財報驚喜 釋7大利多

全球消費性電子產業巨擘蘋果（Apple）昨公布財報，業績意外優於市場預期，展現蘋果中長線營運七大利多，包括「上季營收與獲...

全球糧價指數 連二月攀升 反映肉類漲價、植物油價格小幅增長

聯合國糧農組織（FAO）的全球糧價指數連續第二個月攀升，反映肉類漲價和植物油價格小幅攀升，凌駕砂糖與乳製品跌價的影響。

比特幣現貨ETF 大失血

隨著比特幣跌破6萬美元大關，投資者對持有比特幣的新型ETF的需求似乎正在減弱。

特斯拉傳獲准在韓賣碳權 營收成長添新動能

韓媒指出，據傳南韓環境部准許美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在該國銷售碳權，特斯拉從今年起有望在此一市場，最多獲得1....

減重藥添勁敵 衝擊諾和諾德

減重藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）上季銷售不如預期，美國藥廠安進（Amgen）又宣布，新款減重藥的初步測試「...

日圓強漲 亞幣同步走升

日圓兌美元本周強漲逾3%，有望寫下2023年1月以來最大周線漲幅，隨亞洲各國加強口頭和直接進場干預力道，亞洲貨幣本周也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。