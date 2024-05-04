比特幣現貨ETF 大失血

隨著比特幣跌破6萬美元大關，投資者對持有比特幣的新型ETF的需求似乎正在減弱。

據摩根大通和彭博資訊的數據顯示，投資人1日從1十檔所謂的現貨比特幣ETF中撤資5.58億美元，創下這些基金1月中旬推出以來最大單日流出量。

資金從Grayscale比特幣信託基金撤出1.67億美元；該基金自1月轉為ETF以來，資金流出已超過170億美元。

貝萊德iShares比特幣信託基金則首次出現單日流出，金額3,600萬美元。Fidelitys Wise Origin比特幣基金流出資金1.89億美元，是1日流出量最大的基金。

比特幣4月累計大跌近16%，是自加密貨幣交易所FTX在2022年11月倒閉以來最差單月表現，之後資金就開始出現外流情況，凸顯美國可能將利率維持在高檔更久的展望，正為加密幣市場帶來壓力。

比特幣5月1日盤中跌破6萬美元大關，報59,936.20美元，此前24小時重挫5%。在此之前，美國1月核准多檔現貨比特幣ETF上市，掀起交易狂潮，將比特幣價格在3月拱上接近74,000美元的歷史高點。這股狂潮目前顯然已消退。

就連比特幣和乙太幣ETF本周在香港上市，也未能帶來上漲的動力。根據彭博行業研究的數據，在香港上市的這六款產品，首日交易額為1,270萬美元，雖然在當地相當可觀，但遠遠不如同類產品1月在美國上市時的46億美元成交量。

根據彭博資訊彙編的數據，在截至4月29日為止的過去一個月，十多檔美國現貨比特幣ETF合計淨流出1.82億美元資金，逆轉3月時淨流入46億美元資金的情況。

Coinfund常務合夥人金斯（Seth Ginns）表示：「ETF創造出一種廣受歡迎的新參與管道，受歡迎的程度超乎預期。這導致比特幣上漲非常快，漲得比預期還高。」

比特幣的區塊鏈網絡上月也經歷了四年一度的挖礦獎勵減半，也就是新的比特幣供應會減少，這被一些分析師視為是看漲的序曲。然而迄今，這樣的新幣供應縮減並沒有如預期般大幅提振幣價。

Fineqia International研究分析師格雷科（Matteo Greco）表示：「近期的下跌可歸因於在2022年與2023年低迷期間進場的投資人，擴大獲利了結，而且在2024年頭幾周進場的投資人，見到他們的（ETF）股價大漲，也進行獲利了結。」