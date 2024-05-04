減重藥添勁敵 衝擊諾和諾德

減重藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）上季銷售不如預期，美國藥廠安進（Amgen）又宣布，新款減重藥的初步測試「激勵人心」，導致諾和諾德股價連兩天走跌。

彭博資訊報導，諾和諾德2日公布，旗下熱門減重藥Wegovy上季銷售不如分析師預期，當日股價下挫2.7%。

同日，安進執行長布萊德威（Robert Bradway）在美股盤後的法說會上宣布，公司正在開發的減重藥MariTide，初階測試結果相當「激勵人心」，使得諾和諾德3日盤中再跌5.3%。

安進研發中的MariTide，施打頻率少於諾和諾德以及禮來（Eli Lilly）的熱門藥品。

根據2月發表於期刊Nature Metabolism的小型初階研究結果，這款藥物僅需要每個月注射一次，12周內即可減少多達14.5%體重，此外，有些受試者在停止施打後，維持體重多達150天。

儘管MariTide仍在中期測試階段，且尚未送審，安僅已經開始投資興建產能。

安進3日美股早盤大漲逾13%。

安進研發主管布萊納說，公司將會聚焦於MariTide，同時終止開發仍在初期實驗階段的另款藥物AMG 786。

該公司2月預測，今年營收將大幅成長。

減重藥需求日益成長，彭博行業研究（BI）分析師沙厄說，該機構早先預估，2030年前全球減重藥每年銷售額將達800億美元，如今看來還過於保守。

去年，阿斯特捷利康（AZ）表示，與中國大陸誠益生物（Eccogene）合作研發的口服減重藥丸，價格有望低於諾和諾德與禮來的注射藥。

丹麥生技公司Zealand Pharma與藥廠百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim），共同研發的另一款減重藥Survodutide，2月測試結果也報喜。

巴克萊銀行分析師費爾德說，如今要斷定哪些藥廠將成諾和諾德或禮來的對手還太早，「我們必須看數字說話」。