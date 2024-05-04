聽新聞
test
0:00 / 0:00

減重藥添勁敵 衝擊諾和諾德

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
安進（Amgen）近期在全球減重藥市場嶄露頭角，成為市場龍頭諾和諾德和禮來（Eli Lilly）的潛在競爭對手。 （路透）
安進（Amgen）近期在全球減重藥市場嶄露頭角，成為市場龍頭諾和諾德和禮來（Eli Lilly）的潛在競爭對手。 （路透）

減重藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）上季銷售不如預期，美國藥廠安進（Amgen）又宣布，新款減重藥的初步測試「激勵人心」，導致諾和諾德股價連兩天走跌。

彭博資訊報導，諾和諾德2日公布，旗下熱門減重藥Wegovy上季銷售不如分析師預期，當日股價下挫2.7%。

同日，安進執行長布萊德威（Robert Bradway）在美股盤後的法說會上宣布，公司正在開發的減重藥MariTide，初階測試結果相當「激勵人心」，使得諾和諾德3日盤中再跌5.3%。

安進研發中的MariTide，施打頻率少於諾和諾德以及禮來（Eli Lilly）的熱門藥品。

根據2月發表於期刊Nature Metabolism的小型初階研究結果，這款藥物僅需要每個月注射一次，12周內即可減少多達14.5%體重，此外，有些受試者在停止施打後，維持體重多達150天。

儘管MariTide仍在中期測試階段，且尚未送審，安僅已經開始投資興建產能。

安進3日美股早盤大漲逾13%。

安進研發主管布萊納說，公司將會聚焦於MariTide，同時終止開發仍在初期實驗階段的另款藥物AMG 786。

該公司2月預測，今年營收將大幅成長。

減重藥需求日益成長，彭博行業研究（BI）分析師沙厄說，該機構早先預估，2030年前全球減重藥每年銷售額將達800億美元，如今看來還過於保守。

去年，阿斯特捷利康（AZ）表示，與中國大陸誠益生物（Eccogene）合作研發的口服減重藥丸，價格有望低於諾和諾德與禮來的注射藥。

丹麥生技公司Zealand Pharma與藥廠百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim），共同研發的另一款減重藥Survodutide，2月測試結果也報喜。

巴克萊銀行分析師費爾德說，如今要斷定哪些藥廠將成諾和諾德或禮來的對手還太早，「我們必須看數字說話」。

減重 生技 美股

延伸閱讀

增肌、減重...每天吃很多蛋白質卻不見效？ 醫揭3大攝取陷阱， 早餐吃鮪魚蛋餅也NG

減重藥需求不減…禮來全年營收預估調高20億美元 股價勁揚

4個月減16公斤！新竹男查出慢性骨髓白血病 醫師：6個月減重5%應留意

咖啡因會影響減重？教授舉科學實證揭喝咖啡和肥胖有什麼關聯

相關新聞

蘋果財報驚喜 釋7大利多

全球消費性電子產業巨擘蘋果（Apple）昨公布財報，業績意外優於市場預期，展現蘋果中長線營運七大利多，包括「上季營收與獲...

全球糧價指數 連二月攀升 反映肉類漲價、植物油價格小幅增長

聯合國糧農組織（FAO）的全球糧價指數連續第二個月攀升，反映肉類漲價和植物油價格小幅攀升，凌駕砂糖與乳製品跌價的影響。

比特幣現貨ETF 大失血

隨著比特幣跌破6萬美元大關，投資者對持有比特幣的新型ETF的需求似乎正在減弱。

特斯拉傳獲准在韓賣碳權 營收成長添新動能

韓媒指出，據傳南韓環境部准許美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在該國銷售碳權，特斯拉從今年起有望在此一市場，最多獲得1....

減重藥添勁敵 衝擊諾和諾德

減重藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）上季銷售不如預期，美國藥廠安進（Amgen）又宣布，新款減重藥的初步測試「...

日圓強漲 亞幣同步走升

日圓兌美元本周強漲逾3%，有望寫下2023年1月以來最大周線漲幅，隨亞洲各國加強口頭和直接進場干預力道，亞洲貨幣本周也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。