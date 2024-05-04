特斯拉傳獲准在韓賣碳權 營收成長添新動能

韓媒指出，據傳南韓環境部准許美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在該國銷售碳權，特斯拉從今年起有望在此一市場，最多獲得1.45億美元額外收入。

據韓國經濟電視（Korea Economy TV）的報導，以特斯拉2021、2022年在南韓銷售紀錄估算，該公司在當地握有的碳排額度，約為400萬公克／公里。

依據南韓現行的碳排罰款標準，這些額度的潛在價值，估計最高達2,000億韓元（約1.45億美元）。

韓國車廠必須確保，自家銷售車輛的平均溫室氣體排放，低於國家標準。若超過上限，每公里多排放1克的碳排，須罰款5萬韓元。若不想繳交罰鍰，就得向其他公司購買碳排額度。

南韓的碳排交易法規2011年上路時，只允許自2009年以來每年銷售量超過4,500輛的車廠參與。

由於特斯拉在2009年未在南韓賣車，不符此一標準，先前無法在當地出售碳權。

政府官員表示，特斯拉一直就此向南韓提出意見。當局2021年修訂法規，開放特斯拉參與碳權市場，但仍需環境部的最終許可，才能啟動實際交易。

據悉環境部已在今年稍早點頭。

自2009年至今，特斯拉已從全球碳權交易賺進近12兆韓元。

獲得南韓政府批准後，該公司將可取得新的營收來源。

與此同時，特斯拉在南韓買氣看俏，該公司於2017年進入南韓市場，在2021年銷售量首度突破1.5萬輛大關，而旗下的Model Y今年3月成了該國最暢銷的電動車款。

據韓國進口車協會（KAIDA），特斯拉3月掛牌數年增378.9%至6,025輛。其中，上海製造的Model Y掛牌數達5,934輛，年增484.1%。

這款SUV採用大陸生產的磷酸鐵鋰（LFP） 電池，價格較前代低了2,000萬韓元（1.48萬美元）。

Model Y買氣暢旺，使特斯拉該月表現擊敗其他車廠的電動車，連南韓本土業者也望塵莫及。現代汽車3月只售出3,343輛電動車，較去年同期下滑36.1%。

另一韓廠起亞，電動車銷售也年減2.39%至3,198輛。