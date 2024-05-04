日「長牙藥」9月臨床試驗

京都大學資助的製藥新創公司Toregem Biopharma於2日宣布，將會在9月時開始進行「長牙藥」的臨床試驗。

這被視為全球第一個可以幫助牙齒生長的藥物，能治療「先天性無齒症」患者，目標在2030年投入實際運用。

日經新聞報導，這款藥物未來希望能夠幫助因為蛀牙等原因而失去牙齒的病患。

人體口腔中有一種特定蛋白質會抑制牙齒生長，而「長牙藥」是一種抗體藥物，目標就是阻礙這種特定蛋白質的作用。

在動物實驗中，這款藥物有效刺激下顎骨中的「牙芽」，使牙齒生長。在第一階段臨床實驗中，將以30名即使服藥也難以長牙的健康成年男性為對象，目的在於檢測藥物的安全性。

如果第一階段臨床實驗進展順利，2025年就會開始第二階段實驗。

屆時將有大阪市綜合醫院、醫學研究所北野醫院等機構加入合作，以2歲至7歲的先天性無齒症患者為對象，檢測牙齒生長效果。先天性無齒症的患者通常會在成年後接受植牙，或是配戴假牙，沒有根本性的治療方法。Toregem由京都大學研究牙齒再生的高橋克於2020年創立。

高橋克2日在記者會上表示，希望長牙藥「可以成為植牙和假牙以外的第三種選擇」，目標是希望以150萬日圓左右價格，生產提供給先天性無齒症患者的抗體藥物。