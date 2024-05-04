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Rivian 在美獲擴廠補助

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

電動車廠Rivian表示，將獲得伊利諾州價值8.27億美元的獎勵金，來擴建當地工廠，對求資若渴的這家公司而言無疑是天降甘霖；該公司先前才剛暫緩另一座喬治亞州工廠的興建工程。

Rivian 2日表示，這筆獎勵金將用於擴建公司位在芝加哥西南方約140英里的諾莫爾鎮工廠，及改善公共基礎設施，為員工進行職業訓練，好為這座工廠生產該公司下一代的電動車做準備。

Rivian預定下周發布第1季財報，該公司去年兩度發債，籌資逾30億美元，但部分分析師和投資人認為，該公司2026年前仍需要更多資本。

這家公司曾有「特斯拉殺手」的封號，今年來股價已跌逾50%。

這筆獎勵金凸顯出，對該車廠來說，擴建現有工廠比建造新廠更具有財務利益。該車廠3月曾表示，將暫停興建喬治亞州工廠，並把即將推出的更平價電動車R2轉移到伊利諾廠生產，將為公司省下22.5億美元。

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