拜登政府給車廠兩年時間 電動車含中國大陸石墨仍享購車補助

拜登政府放寬原先對電動車的稅務減免限制，讓消費者到2026年時，購買含有中國大陸石墨的電動車，仍享有多達7,500美元的購車補助。

美國財政部說，從2025年起，若電動車關鍵礦物來自美國地緣政治對手（包含中國大陸）所控制的企業，購車時將沒資格取得多達7,500美元的減稅優惠。不過，汽車製造商將取得額外兩年的時間，想辦法採購石墨和其他難以追蹤來源的原料。

兩年的豁免期，說明了汽車製造商在石墨等原料方面，降低對中國供應商依賴所面臨的挑戰。用於電池陽極的石墨，去年成為地緣政治的引爆點，因北京當局限制出口，引發全球短缺的憂慮。

在拜登政府的規定下，依然不允許電池含有從「受關注的外國實體」（FEOC）取得礦物的電動車，享有購車補助；FEOC指的是中國大陸、北韓、俄羅斯和伊朗等國家。該要求將如期在2025年上路。

要符合獲得兩年寬限期的資格，汽車製造商必須向政府展示，他們如何開始重新調整供應鏈，並記錄石墨的來源。由於重塑製造過程所耗費的時間之長，企業可能會開始迅速採取行動，在中國境外尋找更多石墨的來源，以便在2027年初擁有符合稅收抵免資格的電動車。