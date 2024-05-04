蘋果財報驚喜 釋7大利多

全球消費性電子產業巨擘蘋果（Apple）昨公布財報，業績意外優於市場預期，展現蘋果中長線營運七大利多，包括「上季營收與獲利高於分析師看法」、「大中華區銷售未如預期中那樣低迷」、「硬體相關營收持平且下周有新動態」、「服務事業亮眼」、「本季營收恢復成長」、「推出更多ＡＩ」、還祭出「規模驚人的庫藏股」。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）對未來營運態度樂觀，指出區域布局上，他對大陸市場前景抱持正面看法，技術上，蘋果正大幅投資生成式ＡＩ，相信公司擁有能夠區隔化的優勢，包括硬體整合、內部自研晶片、重視隱私，他說，「生成式ＡＩ和ＡＩ都是我們所有產品的重大機會」。

蘋果昨天公布二○二四年第二季業績，為大型科技股財報季收尾：營收九百○七點五億美元，優於預期的九百點一億美元；每股盈餘一點五二美元，優於預估的一點五美元。

蘋果財務長梅斯特里表示，上季有超過十二個國家和地區營收創紀錄，包括加拿大、印度、印尼、西班牙、拉美、中東及土耳其，iPhone是美國、中國大陸都會區、澳洲、英國、法國、日本及德國最熱銷的手機。

被市場看衰的大中華區，上季營收僅年減百分之八點一，好於預期。庫克指出，「中國是舉世競爭最激烈的市場」，但上季大陸業績主要動力就是iPhone，因此他對大陸仍有信心。

整體而言，蘋果強調硬體銷售穩健：上季iPhone營收雖年減百分之十，但高於市場預期；Mac營收甚至意外成長百分之四，高於預期。

蘋果的最大營收來源仍是占比達約一半的iPhone，雖第二季銷售額下降近百分之十到四百六十億美元，超過市場預期的四百五十八億美元，相較去年同期的五百一十三億美元大幅下滑，顯示新一代智慧手機需求疲軟。

但庫克說，如果去年銷量沒有增長，iPhone的營收將與去年持平，他強調蘋果計畫今年升級iPhone，配備更大尺寸的螢幕和ＡＩ晶片；Pro型號還將新增一個用於拍攝照片和影片的按鈕，但其他外觀將與當前版本相同。

此次財報最大亮點，則是蘋果上季服務事業營收年增百分之十四點二到二百三十九億美元，不只高於華爾街預期的二百三十三億美元，更創歷來新高。

梅斯特里表示，消費者與蘋果生態系的互動增加，付費蘋果帳戶數量倍增，Apple Music、Apple TV+和iCloud訂閱等服務創造佳績。

庫克預期，本季銷售能恢復正成長，且公司積極投資ＡＩ，未來幾個月會推出更多ＡＩ功能。