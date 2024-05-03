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去年碳排量下滑創歷史新低 分析師下調歐盟碳價預測

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
碳排放示意圖。美聯社
碳排放示意圖。美聯社

由於去年歐洲碳市場涵蓋的排放量創下歷史新低，分析師調降歐洲聯盟碳排放許可（即碳權）2024年至2026年的價格預測。

根據路透社向8名分析師進行調查的結果，歐盟排放配額（EU Allowances）今年的平均價格預測為每公噸63.96歐元、明年為74.00歐元，與今年1月的預測相比分別下調13.7%和11.2%。

今年第二季的平均碳價預測為每公噸62.30歐元，相較今年1月預測的每公噸76.76歐元下降18.8%。

作為歐洲努力達成氣候目標的一環，歐盟排放權交易系統（Emissions Trading System, ETS）透過發放排放許可，要求製造商、電力公司和航空公司為它們排放的每一公噸二氧化碳付費。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）4月初公布的資料，由於再生能源發電量飆升，歐盟排放權交易系統去年涵蓋的碳排量創紀錄地下降15.5%。

倫敦能源市場研究顧問能源面向（Energy Aspects）天然氣與碳部門主管席科斯基（Trevor Sikorski）說道：「歐盟排放配額在今年剩餘時間內持續看跌，能源業排放量今年可能再次相比去年同期大幅下降。」

目前歐盟碳價每公噸約為66歐元，自年初以來已下跌近20%。

倫敦證券交易所集團（LSEG）碳研究主管范蘭寧漢（Paula VanLaningham）表示，一些行業的工業活動改善跡象以及航運業對排放許可的需求，可能有助於在今年底至明年將碳價從目前水準提升。

她指出：「儘管如此，除非地緣政治局勢發生巨大變化，否則我們預計這些上漲因素不會在2025年前對價格產生重大影響。」

航運業從今年1月開始被納入歐盟排放權交易系統，航運公司需要為今年歐盟內航行的40%、明年的70%以及2026年的100%購買排放許可。

2026年的平均碳價預測為每公噸92.48歐元，相比1月預測的100.13歐元下降7.6%。

再生能源 歐盟 碳排放

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