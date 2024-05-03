不信日圓喚不回！日圓周線寫16個月最大漲幅 亞幣同走升

日圓兌美元本周強漲逾3%，有望寫下2023年1月以來最大周線漲幅，而隨著亞洲各國加強口頭和直接進場干預的力道，亞洲貨幣本周也有望創下近兩個月來最佳單周表現。

日圓匯率3日持續走高，盤中一度升值0.57%至152.76日圓兌1美元，是兩周以來高點，本周至今更勁揚3.4%，是16個月來最棒表現。而彭博亞幣指數本周截至3日傍晚上漲約0.35%，漲幅雖不大，但已是3月初以來最大周線漲幅，從日圓到人民幣、韓元、台幣，除了印度盧比小跌外其餘主要亞幣全都走高。主要受惠於以日本銀行（央行）為首的各國央行實施各種阻貶措施，以及美國聯準會（Fed）本周決策會後發出不那麼鷹派的信號。

日本當局本周疑似二度出手阻貶日圓，市場從日銀的數據推測，日本政府總計砸下9.16兆日圓（598億美元）進場，要將日圓從34年低點拉回。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，在美國就業報告數據出爐前，市場人士正買回亞洲新興市場貨幣。他還說，亞幣也受到美元／日圓的多頭平倉提振。

他認為，由於Fed主席鮑爾已暗示，即使美國就業數據強勁，聯準會仍可能繼續目前的觀望模式，因此「美元的風險偏向下行。」

在此之前，由於美國經濟展現強勁韌性，導致降息預期不斷延後，美元因此走強，亞幣兌美元今年來每個月都走弱。

在此同時，中、日、韓三國財金首長表示，匯市波動加劇是短期內可能影響地區增長前景的一大風險因素。他們在3日發表的聯合聲明中指出，在強勁內需的推動下，2023年區域的成長力道增強，「2024年區域經濟成長料將加速，受內需、投資和出口回升、以及消費者支出堅挺的推動」，但短期內有一些風險可能影響東南亞國協+3的前景，包括地緣政治緊張、全球大宗商品價格和運輸成本飆升、主要貿易夥伴的增長放緩，以及外部因素負面溢出效應所導致的匯市波動加劇。

三國財政部長和央行總裁此時正參加於喬治亞召開的亞洲開發銀行（ADB）年會，並在場邊舉行三邊會議。