蘋果財報釋出七大利多 盤後股價大漲有底氣

儘管蘋果上季獲利和營收都低於去年同期，iPhone營收也下滑，但釋出七大利多，激勵股價盤後勁揚逾6%，包括上季iPhone和大中華區營收沒有市場擔心的那麼差、Mac營收意外成長、服務事業營收創新高且展望優於預期，並預期本季營收重返成長，iPad展望也優於預期，市場對蘋果的人工智慧（AI）功能充滿期待，以及規模驚人的庫藏股計畫。

上季營收與獲利高於分析師預期

蘋果在止於淨利年減2%至236.4億美元，每股盈餘1.52美元，營收年減4.3%至907.5億美元，但都高於市場預期。

執行長庫克表示，上季業績是受到去年同期較高的比較基期影響，因為當時有50億美元iPhone積壓訂單的一次性影響，造成比較基期效應。

財務長梅斯特里表示，上季有超過12個國家和地區的營收創紀錄，包括加拿大、印度、印尼、西班牙、拉美、中東及土耳其，iPhone是美國、中國大陸都會區、澳洲、英國、法國、日本及德國最熱銷的手機。庫克也說，上季印度營收成長二位數百分比，仍在當地看到龐大商機，正擴增消費者通路和開發者生態系。

大中華區營收優於預期

大中華區上季營收年減8.1%至163.7億美元，高於預期，雖仍比去年同期少了15億美元。庫克說，上季中鶻大陸業績的主要動力為iPhone，他對中國大陸市況感覺很好，他較偏重長期展望。

但庫克也坦承，蘋果在中國大陸仍面臨挑戰，顯然還有更多工作要做，他形容「中國是舉世競爭最激烈的市場」。

硬體事業營收好壞參半

上季iPhone營收年比下滑10%至459.6美元，高於市場預期，庫克說主因是比較基期影響，中國大陸的iPhone營收依然成長，梅斯特里說，若去除這50億美元的影響，上季iPhone銷售為持平，蘋果的一般消費者都對高階機種較有興趣，開發中與新興市場消費者也是如此。

Mac營收意外成長4%至74.5億美元，高於預期，iPad營收年減17%至56億美元，低於預期。庫克表示iPad銷售下滑反映「去年同期推出M2晶片、iPad Pro及第十代iPad的基期效應影響。庫克說，下周的iPad產品發表會和6月的全球開發者大會（WWDC）將有「重大宣布」。

穿戴裝置、家庭及配件營收年減10%至79億美元，低於預期。

服務事業帶動毛利率表現亮眼

上季服務事業營收年增14.2%到239億美元，高於預期，且創歷來新高，成為重大亮點。梅斯特里說，消費者與蘋果生態系的互動增加，付費蘋果帳戶數量過去一尼倍增，付費訂戶比四年前增加一倍多至1億多人。

上季毛利率升至46.6%，為數十年來最高水準，可能受惠於服務事業表現強勁，儘管各界擔心大宗商品成本上漲對蘋果毛利率的影響，梅斯特里表示大宗商品和零組件成本始終有利於蘋果，該公司在當前這個循環「狀態良好」。

本季營收估恢復成長

展望本季，儘管有匯率逆風，蘋果預期整體營收將年比成長低個位數百分比。相較下，華爾街預期蘋果本季營收將成長1.9%至830億美元。

其中，服務事業營收預料將成長二位數百分比，成長率類似上半年度的12.7%，高於市場預估的10.6%；iPad事業預估將成長二位數百分比，高於市場期望的5.9%，毛利率也將介於45.5%~46.5%。

不過，庫克和梅斯特里都拒絕透露本季的iPhone營收展望。

市場期待AI

庫克表示，正大幅投資生成式AI，相信該公司擁有能夠區隔化的優勢，包括硬體整合、內部自研晶片及重視隱私，「生成式AI和AI都是我們所有產品的重大機會，我們未來幾周將討論到更多」。

規模驚人的庫藏股

蘋果宣布美國企業史上規模最大的庫藏股計畫規模1,100億美元，遠高於分析師預期的900億美元，且規模相當於整家波音公司的市值、也只略少於貝萊德的市值。蘋果也提高股利4%至每股25美分。