快訊

賴清德國宴首移台南綠委讚「不忘根本」 藍酸：幫弊案沖喜

林智堅轉戰商場復出了！出任永興資本總經理 背後是三立集團

澳智庫：陸宣傳部投資新興科技產業 塑造使用者認知

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

據自由亞洲電台報導，澳洲智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）發表報告稱，中國宣傳系統藉由國家投資人工智慧、手機遊戲等中國新興科技公司，獲得來自全球的使用者資料，加大對全球資訊系統的控制。

ASPI 於2日發表「中國特色的真相與現實」（Truth and reality with Chinese characteristics）報告，整理中國商業公司與中國中宣部或省級宣傳部門等宣傳部門之間的關係網絡圖。

報告指出，中國宣傳系統借由國家投資人工智慧、手機遊戲、沉浸式技術等新興科技，塑造使用者對中國大陸的認知，並透過商業公司蒐集用戶資料，以此更廣泛地控制全球資訊環境系統。

報告提到，在大陸商務部2021至2023年發布的「國家重點文化出口企業」清單上，有數10家手機遊戲公司和其產品名列其中，以便它們繼續在全球發展，推進提升中國文化軟實力的使命。

在電子商務中，大陸跨境電商平台Temu等公司大量蒐集使用者資料，並和中國宣傳系統共享。「原神」等熱門手機遊戲，由於其收集的使用者資料具戰略價值，能從大陸國家宣傳系統獲得相關的補助。

針對此次調查結果，ASPI最終提出數項建議：各國政府應向科技公司施加壓力，要求對其數位供應鏈進行徹底審查；在政策上加強對人工智慧和沉浸式科技等技術的監管；各國政府應規範資料共享方式，包括資料的生成和儲存方式；民主政府應該共同努力，深入瞭解新技術帶來的脆弱性和風險，協助數位技術生態系將技術商業化，以達到安保的目標。

澳洲智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）2日發表「中國特色的真相與現實」報告。（圖／取自ASPI社群平台X）
澳洲智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）2日發表「中國特色的真相與現實」報告。（圖／取自ASPI社群平台X）

使用者 投資人 電商

延伸閱讀

央行意外決議升息…經長唯一反對

13檔ETF逆勢漲 躍焦點

英國緊縮移民政策 智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

朱立倫見美智庫CSIS訪團 交流兩岸國防區域情勢意見

相關新聞

蘋果財報釋出七大利多 盤後股價大漲有底氣

儘管蘋果上季獲利和營收都低於去年同期，iPhone營收也下滑，但釋出七大利多，激勵股價盤後勁揚逾6%，包括上季iPhon...

雖吸引台積電設廠 歐盟 「不務實」晶片夢仍難圓？

歐盟決心以補貼政策大力扶植半導體業，使過去30多年的歐洲晶片製造中心、以巴洛克建築風格著稱的德國城市德勒斯登（Dresd...

澳智庫：陸宣傳部投資新興科技產業 塑造使用者認知

據自由亞洲電台報導，澳洲智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）發表報告稱，中國宣傳系統藉由國家投資人工智慧、手機遊戲...

美債交易員對Fed決策最新預期：11月啟動降息

在美國聯準會（Fed）公布最新利率決策後，美債交易員也調整對Fed的決策預期，認為將在11月啟動降息，比原先預期的12月...

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日有「債券天王」之稱的品浩（Pimco）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個...

黃金價格回落 油價趨穩收於七周低檔

周四（2日）國際油價收於七周低點附近，布蘭特原油小漲0.28%，美國西德州原油微跌0.06%，油價偏弱主要是受累於全球需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。