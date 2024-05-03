昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%
昔日有「債券天王」之稱的品浩（Pimco）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。1980年代提倡「總回報」策略的他也說，這種策略已不再適用。
葛洛斯2日發布展望報告指出，美國10年期公債殖利率未來12個月可能漲破5%，因為政府發行大量債券淹沒市場。他認為，美國政府舉債成癮，每年需要淨增加多達2兆美元的未償還公債，才能保持經濟熱轉，「主張利率會下跌的人，將須面對國債供應勢不可擋的增加、以及債券價格的無止境下跌」，「總回報策略已死。不要讓他們賣你債券基金」。
葛洛斯提倡的總回報策略對債券市場帶來革命性影響，相較於只是單純取得穩定的利息收益，他1987年建立的「總回報基金」針對債券期限、信用風險和波動率主動建立部位，如此一來不只能賺利息收入，還可以從債券價格獲取利差。
他指出，現在不同的是，債券殖利率遠低於他首次提出這個概念的時刻，代表債券價格上漲空間更小。美國10年期公債殖利率目前約為4.6%，遠低於1981年近16%的高峰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言