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昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。路透
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。路透

昔日有「債券天王」之稱的品浩（Pimco）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。1980年代提倡「總回報」策略的他也說，這種策略已不再適用。

葛洛斯2日發布展望報告指出，美國10年期公債殖利率未來12個月可能漲破5%，因為政府發行大量債券淹沒市場。他認為，美國政府舉債成癮，每年需要淨增加多達2兆美元的未償還公債，才能保持經濟熱轉，「主張利率會下跌的人，將須面對國債供應勢不可擋的增加、以及債券價格的無止境下跌」，「總回報策略已死。不要讓他們賣你債券基金」。

葛洛斯提倡的總回報策略對債券市場帶來革命性影響，相較於只是單純取得穩定的利息收益，他1987年建立的「總回報基金」針對債券期限、信用風險和波動率主動建立部位，如此一來不只能賺利息收入，還可以從債券價格獲取利差。

他指出，現在不同的是，債券殖利率遠低於他首次提出這個概念的時刻，代表債券價格上漲空間更小。美國10年期公債殖利率目前約為4.6%，遠低於1981年近16%的高峰。

利息 美國 葛洛斯

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