蘋果財報優預期 本季銷售估成長、將買創紀錄1,100億美元庫藏股

蘋果（Apple）周四公布上季營收降幅小於市場預期，執行長庫克表示，本季銷售能恢復正成長，因該公司對人工智慧（AI）進行投資，未來幾個月就會推出AI功能。另外，蘋果董事會批准實施美國有史以來最大的庫藏股計畫，將買回1,100億美元股票。

在截至3月30日的第2季，蘋果營收下降4.3%至908億美元。分析師平均預期為903億美元。每股盈餘是1.53美元，超過分析師預估的1.5美元。

蘋果將現金股利提高了4%或1美分，至每股25美分，符合預期，同時將額外回購1,100億美元股票，根據市場研究業者Birinyi Associates回溯至1999年的數據，這比該公司在2018年創下的1,000億美元庫藏股紀錄還要高。

蘋果不提供正式財測，但庫克告訴記者，對將於6月底結束的本季，整體營收預計能實現「低個位數的增長」。根據LSEG數據，華爾街預期營收可成長1.33%到828.9億美元。

在財報電話會議上，蘋果財務長梅斯特里表示，公司預計本季iPad銷量將有兩位數的年增幅，而服務部門預計將繼續保持過去兩季的高速增長。

盤後股價勁揚

業績發布後，蘋果股價在盤後交易上漲逾6%。截至周四收盤，該股今年來累計下跌10%至173.03美元。

投資人一直在等待這家iPhone製造商擺脫長期頹勢，受智慧手機市場低迷和中國大陸市場不利因素的影響，蘋果過去六季有五季營收下滑，還曾在2月警告，最新一季的營收恐較去年同期下降約5%。

產品缺乏創新是蘋果銷售放緩的原因之一，但該公司希望5月7日能糾正這一點，屆時計劃推出新款iPad，這將是其平板電腦產品線一年半來首次發表新品。

蘋果還計畫向期待已久的生成式AI進軍。庫克預計6月在年度全球開發者大會上闡述蘋果的AI戰略。

iPhone銷售降、服務部門是亮點

蘋果的最大營收來源仍是占比達約一半的iPhone。第2季銷售額下降近10%到460億美元，超過市場預期的458億美元，相比於去年同期的513億美元則大幅下滑，表明9月發布的新一代智慧手機需求疲軟。庫克說，如果去年銷量沒有增長，iPhone 的營收將與去年持平。。蘋果計畫今年升級iPhone，配備更大尺寸的螢幕和AI晶片。 Pro型號還將新添一個用於拍攝照片和影片的按鈕，但其他外觀將與當前版本相同。

iPad業務上季繼續下滑。營收55.6億美元，低於分析師平均預期的59.1億美元。蘋果首見整個日曆年都沒升級iPad硬體，拖累了銷售。這款設備本季表現可能較好，因為被壓抑的需求釋放，有助推動訂下周發布新機型的銷售。

Mac電腦銷售為74.5億美元，超過市場預估的67.9億美元，因為得到新款MacBook Air的提振。根據彭博資訊，蘋果計劃今年稍晚發布首款搭載M4處理器的Mac電腦，增加對AI功能的關注。

可穿戴設備、家居和配件部門帶來79.1億美元的營收，低於預估的82.9億美元，年減近10%。最新的Apple Watch型號僅小幅升級，有關血氧飽和度計算功能的專利侵權訴訟尚未解決。

服務部門是相對亮點，營收達239億美元，高於華爾街預期的233億美元。該部門業務包括Apple Music、TV+流媒體平台和iCloud訂閱，但主要收入來自App Store。

大中華區銷售優於市場預期

關於大中華區的銷售，上季年減8%到164億美元，明顯優於FactSet分析師預期的152.5 億美元，這可能消除投資人對這家iPhone製造商的市占被華為等本土競爭對手搶走的擔憂。

庫克說：「我對中國市場感覺良好。我更多考慮的是長遠利益，而不是未來一周左右的時間。」他還透露iPhone本季在中國大陸的銷量增長了，「這可能會讓一些人感到意外」。