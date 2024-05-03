台積電ADR上漲0.96 較台北交易溢價14.73%

台積電ADR周四反彈上漲0.96%，收在136.23美元，較台北交易溢價14.73%。費城半導體指數同日大漲，漲幅2.17%。

周四美國股市三大指數均上漲。道瓊工業指數上漲322.37點或0.85%，收在38,225.66點；標普500指數上漲45.81點或0.91%，收在5,064.20點；那斯達克指數上漲235.48點或1.51%，收在15,840.96點。

台灣加權股價指數周四下跌174.16點，收在20,222.44點，台積電跌2.28%，收在772.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）