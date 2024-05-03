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Fed未降息 學者：未來3路徑

聯合報／ 編譯湯淑君、記者崔馨方／綜合報導

美國聯準會（Fed）一日維持政策利率不變，這已是連續第六次例會維持利率不動。Fed主席鮑爾明白表示，基於通膨減緩進展不如預期，利率仍有必要維持在高檔更久，但下一步不太可能升息。分析師指出，鮑爾記者會發言已隱約點出Fed接下來或許有三條利率路徑可走，且未排除七月啟動降息的可能性。

根據經濟學家解讀，鮑爾在記者會上回答媒體提問時，隱約透露出後續貨幣政策可能走的三條路徑：一是通膨率滑向百分之二目標，二是勞動市場開始減弱，三是通膨橫向擺盪、降不下來。前兩條路將導向今年降息，也許不只一次，第三條路則使今年降息希望完全落空。

鮑爾在記者會上說：「我個人的預測是，今年會開始見到進一步的通膨進展。」他不確定進展幅度足不足以觸動降息，但相信市場租金下跌終會壓低居住成本，進而抑制消費者物價通膨，「我有信心那會發生，只是不確定何時發生」。

貝萊德首席固定收益策略師羅森伯格表示，Fed決策官員開會前，市場對會議結果變得更「鷹」戒慎恐懼，但鮑爾的發言讓市場大鬆一口氣。他形容鮑爾的立場「明顯倒向一邊，把半杯水看作是半滿」。換言之，鮑爾此刻依循的公式是：「面對一些具挑戰性的經濟數據時，更偏向鴿派。」

Wilmington信託投資顧問公司首席經濟學家提利認為，ＦＯＭＣ最可能在七月三十日至三十一日那場會議啟動降息。他說，鮑爾記者會上的發言似乎暗示說：「我們原以為六月會開始降息，但現在看來七月的可能性更高。」

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，在市場已經大幅反應延後降息情況下，只要鮑爾維持年內有可能降息的論述，短期應不會再大幅影響市場預期。此外，無論是各國經濟預期指數、製造業周期、ＰＭＩ（採購經理人指數）等指數，均驗證基本面仍在好轉當中。

聯準會連六次例會維持利率不動，且宣布六月開始放緩縮表，市場預期資金流動性並無疑慮，強韌消費支出、高透明度的產業前景，將支持股價指數和信用債券價格穩定。法人也建議，可透過平衡型基金靈活布局於股票和債券基金，執行資產多元化、分散風險。

指數 通膨 鮑爾

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