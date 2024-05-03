歐英央行降息 箭在弦上

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

從今年3月以來，預期美國聯準會（Fed）今年降息的時機愈來愈晚、幅度愈來愈小，且Fed與其他已開發國家央行之間的政策立場差距也愈來愈大。

已開發國家央行之前對抗通膨的作法幾乎一致，但高利率對各國造成的衝擊卻大不相同。今年初以來美國降息的氛圍愈來悲觀，主因通膨下降的勢頭已經停頓，而經濟依然熱絡，甚至不排除通膨與利率都再度升高的可能性。目前投資人預期今年內Fed降息的幅度，已經縮小到1~2碼，對其他主要央行的降息幅度預期也同樣縮小，但不像Fed那樣劇烈。

歐洲央行（ECB）與英國央行的降息行動已箭在弦上，勢必將比Fed更早降息。儘管這種操作對歐元及英鎊匯率不利，但基於歐元區及英國經濟壓力沉重，因此兩大央行除了降息之外已經沒有多少選擇。除非歐、英通膨及工資意外急升，否則兩大央行已經準備於6月開始降息。

貨幣政策如登山，上山容易下山難；眾人必須彼此協力，綁在一起，確保安全無虞。降息的過程也是如此，因為各國央行必須擔憂本身的貨幣走勢；如果利率降幅比其他央行大得多，很可能導致貨幣重貶。

各國在利率下降的過程中要想同心協力，前提是經濟指標即便強弱有別，但至少必須走在同一方向。然而目前的情勢顯然並非如此。美國通膨黏著，令其他已開發國家央行難以伸展手腳，利率仍維持在高原區。反觀各主要新興經濟體，由於之前比美、歐更早升息，今年來已經得到報償，並陸續開始降息。

美國利率居高，影響力並非僅限於美國而已，例如最近日圓再度重貶便可見一斑。然而美國卻迄未遭到明顯衝擊，目前金融情勢仍跟2022年開始升息之前一樣寬鬆，房貸利率也比六個月前回降約50基點，使3月新屋價格大幅上漲4%，也證明美國降息不僅無此必要，反而是危險之舉。

央行 美國聯準會 降息

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