Fed維持利率不變 這一次…有驚喜沒驚嚇

美國聯準會（Fed）5月決議維持利率不變，符合各界預期，儘管暗示維持高利率更久，但最新決策可說是「只有驚喜、沒有驚嚇」，驚喜的是Fed放緩縮減資產負債表規模的幅度超乎預期，主席鮑爾也大致排除今年升息的可能性，沒有帶給市場驚嚇。

由於今年來通膨持續高於預期，因此Fed微調決策聲明，在利率政策指引方面偏向「鷹派」，這點毫不意外。第一，這次對於經濟活動的陳述為「繼續穩定擴張」，用語比上次的「正一直穩定擴張」更強一些。

第二，這次聲明針對通膨新增一小段話，「近幾個月來，在邁向委員會2%通膨目標方面一直缺乏進一步進展」，為政策指引最明顯的調整。第三，在就業與通膨兩項目標上，聲明的用語也稍稍調整。這次的用語是「過去一年來已朝向更佳的平衡」，上次則是「正轉入更佳的平衡」，顯示平衡程度不如先前，原因顯然在於通膨下降的進程遭遇路障。

這些利率政策指引都偏向「鷹派」，顯然Fed是在暗示將維持高利率更久，亦即開始降息的時機將再向後推，且今年降息幅度將會比原先預估的幅度要小。

不過，Fed在縮表這項具體行動卻偏向「鴿派」。市場原先預期，Fed會在5月或6月宣布放緩縮表速度，6月或7月實施，但Fed在這次會議就宣布，且6月起實施。再者，減緩幅度則令市場驚喜，釋出的訊號足已令市場放心，顯示Fed並未改變對市場「護盤」的心意。