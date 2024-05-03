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FT：美經濟太強！Fed主席鮑爾兩難 只能強調耐心與信心

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 歐新社

儘管聯準會（Fed）主席鮑爾強烈表達出希望降息的期望，卻始終只能強調「耐心」與「信心」，主因就在於美國經濟強到難以降息，使鮑爾陷入進退維谷的困境。

英國金融時報（FT）報導，鮑爾證實了許多人這段期間以來的懷疑，就是Fed不會很快降息。美國經濟仍然太熱，致使Fed難以開始放鬆貨幣政策，況且Fed也還沒達成將通膨壓至2%的目標。

Fed利率走勢
Fed利率走勢

美國選民怨聲載道的高借貸成本，可能會持續到至少11月的總統大選。美國總統拜登與鮑爾正陷入兩難困境：美國經濟很熱，成長力道比其他先進經濟體更強，且接近充分就業，這卻也是Fed可能無法降息最大理由，只能讓利率維持在高檔。

Fed決策聲明指出，最近幾個月在實現通膨目標方面幾乎沒有進展，等於幾乎已排除6月降息的可能性。鮑爾說，高利率將「需要更多時間才能完成其工作」，而且利率制定者「需要更長時間」才有足夠信心開始降息。這番話也使外界懷疑7月降息的可能性。

隨著總統大選逼近，Fed現在的處境既棘手且尷尬。降息似乎有利於拜登的連任，但不降息可能會幫了捲土重來的前總統川普。鮑爾在會後記者會堅稱，Fed不會按照今年的政治行事曆制定利率，總統大選並非Fed的決策考量因素。

目前美國基準利率區間處於5.25%~5.5%的23年高點，抵押貸款及信用卡的利率更是遠高於此，這對想爭取連任的拜登是一大打擊。

Fed 美國經濟 降息

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