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美制裁300助俄企業 涵蓋多家陸企
美國政府一日宣布，近三百家國際廠商把軍事設備、科技供應給俄羅斯，協助俄國填補軍火庫進攻烏克蘭，美國因此將他們列入制裁名單，其中十多家為中國大陸公司。這是迄今華府針對俄羅斯實施制裁中，涵蓋大陸企業規模最大的行動之一。
紐約時報報導，這一波制裁代表美國加強努力，想打斷俄國的軍工複合體供應鏈。拜登政府表示，中俄之間武器科技結盟，愈來愈令人警惕，近幾周財長葉倫、國務卿布林肯均曾赴北京，向中方對口官員表示關切。
葉倫聲明表示，一日新增的制裁名單，將削弱俄國軍工基礎和暗中協助俄國的供貨網，降低俄軍攻擊能力。
有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，財政部聲明，遭制裁的企業和實體約三百家，其中數十家讓俄國能採購到亟需的科技與裝備。
受到制裁的有俄國、亞塞拜然、比利時、斯洛伐克、土耳其及阿聯等國公司。遭制裁的大陸公司，被美國財政部指控供應紅外線感知器、元件等供俄國無人機使用，還有用於俄方飛彈的壓力感測器。
國務院事實清單指出，中方事業體「負責開發、供應軍民兩用航空、製造業商品，以及科技設備給俄境事業體」，所以受到制裁。
拜登政府多次指控大陸支援俄國國防工業，使莫斯科可持續對烏戰爭。
大陸駐美大使館發言人劉鵬宇說，中方堅決反對美國實施非法單邊制裁。劉鵬宇表示，中俄之間正常經貿交往，符合世貿規則和市場原則，不針對第三方，也不應當受到第三方的干擾和脅迫，「我們將繼續維護中國企業的正當合法權益」。
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