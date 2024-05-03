日圓急升 官方本周二度出手 紐約尾盤漲逾3%

日圓兌美元在紐約5月1日紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測，可能是日本當局趁美國聯準會（Fed）決策時機，本周第二度進場助升日圓。市場推估，這次動用3.26兆~3.66兆日圓干預匯市，本周來共砸下約9兆日圓（約新台幣1.8兆元），捍衛日圓。

對於日本官方是否進場干預，日本財務省官員仍表示：「無可奉告」。

日圓兌美元走勢

日圓兌美元1日尾盤突然急升3%至153.04，紐約盤最後一小時相關期貨成交金額超過40億美元，據芝加哥商品交易所（CME）數據統計，這是2月2日來最大成交量。日圓匯價在紐約終場勁升2.05%，收在154.57日圓兌1美元。

日本負責負責國際事務的財務省副大臣神田真人說：「對於我們是否干預外匯市場，我暫時無可奉告。」 「我們將在本月底公布相關數據。」

彭博資訊和路透分析日本銀行（央行）帳戶後發現，日本當局為支撐日圓，本周一（4月29日）可能實施2022年來首次外匯干預。日銀隔天公布的數據顯示，由於包括政府債券發行和稅收支付等財政因素，其經常項目很可能下降7.56兆日圓（482億美元），這遠大於私人貨幣經紀商估計的大約2.1兆日圓的降幅，暗示干預規模約為5.5兆日圓。

而日銀周四（5月2日）公布的數據顯示，日本官員為了讓日圓擺脫近34年低點，周三可能投入約3.66兆日圓（235.9億美元），等於本周來已耗費約9兆日圓。

瑞穗證券日本事務首席策略師大森翔央輝談到本周的兩輪明顯干預時表示，這是在短時間內的一筆非常大的金額，「現在外務省已花費了約9兆日圓，如果美國非農就業或其他數據表現強勁」，為美元買盤提供更多動力，「他們要干預就不是那麼容易...日本當局正被逼入絕境」。

日圓2日在亞洲早盤一度貶值1.1%，至156.28，到紐約早盤回到平盤附近，報154.64。

日本政府上一次進場干預匯市，是在2022年10月，當時斥資6.3兆日圓（以最新匯率計算約400億美元）進行外匯操作。