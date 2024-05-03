馬士基調高全年獲利預測

馬士基集團（Maersk）表示，紅海航運干擾可能持續到今年年底。儘管這個丹麥航運巨人上季盈餘陡降，但仍優於預期，並宣布調高全年獲利預測。

被視為全球貿易景氣風向球的馬士基2日說，貨櫃航運需求強勁，加上船隻避開紅海、繞道非洲，今年貨櫃海運需求成長率將落在預估區間2.5%~4.5%的高檔。

馬士基因此調高獲利預測，如今估計2024全年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）介於40億與60億美元之間，優於先前公布的10億美元至60億美元。

第1季EBITDA從去年同期的39.7億美元減為15.9億美元，仍優於倫敦證交所集團（LSEG）訪調分析師預測的14.6億美元。

自去年12月來，馬士基與同業為避免貨櫃輪在紅海遭胡塞組織攻擊，已繞行非洲，使運費隨航程拉長上漲。

馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）說：「這不但支持第1季業績比前一季復甦，也改善未來數季的展望。現在，我們認為，今年大半時間這些情況都會與我們同在。」

柯文勝接受金融時報（FT）訪問時表示，毫無跡象顯示紅海緊張情勢已減緩。他說：「我們可預見紅海情勢不會是曇花一現，至少會持續到今年下半年...我們對近期穿越蘇伊士海峽不是很樂觀。」

馬士基2月時警告，今、明兩年一波新貨櫃輪加入航運市場，會造成運能過剩、傷害獲利。

現貨運價曾在今年初漲到每個貨櫃運費將近3,500美元，是原先的三倍。但後來漲勢已趨緩，如今報價約2,400美元。

柯文勝說：「我們仍認為，今年和明年陸續有大量新船交貨，終會抵銷這些因素，使海運市場再度承受壓力。」

Bernstein分析師預估，2024至2025年，貨櫃艦隊數量將擴增15%，導致運能供過於求。