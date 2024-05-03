馬士基調高全年獲利預測

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
SCFI運價指數走勢
SCFI運價指數走勢

馬士基集團（Maersk）表示，紅海航運干擾可能持續到今年年底。儘管這個丹麥航運巨人上季盈餘陡降，但仍優於預期，並宣布調高全年獲利預測。

被視為全球貿易景氣風向球的馬士基2日說，貨櫃航運需求強勁，加上船隻避開紅海、繞道非洲，今年貨櫃海運需求成長率將落在預估區間2.5%~4.5%的高檔。

馬士基因此調高獲利預測，如今估計2024全年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）介於40億與60億美元之間，優於先前公布的10億美元至60億美元。

第1季EBITDA從去年同期的39.7億美元減為15.9億美元，仍優於倫敦證交所集團（LSEG）訪調分析師預測的14.6億美元。

自去年12月來，馬士基與同業為避免貨櫃輪在紅海遭胡塞組織攻擊，已繞行非洲，使運費隨航程拉長上漲。

馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）說：「這不但支持第1季業績比前一季復甦，也改善未來數季的展望。現在，我們認為，今年大半時間這些情況都會與我們同在。」

柯文勝接受金融時報（FT）訪問時表示，毫無跡象顯示紅海緊張情勢已減緩。他說：「我們可預見紅海情勢不會是曇花一現，至少會持續到今年下半年...我們對近期穿越蘇伊士海峽不是很樂觀。」

馬士基2月時警告，今、明兩年一波新貨櫃輪加入航運市場，會造成運能過剩、傷害獲利。

現貨運價曾在今年初漲到每個貨櫃運費將近3,500美元，是原先的三倍。但後來漲勢已趨緩，如今報價約2,400美元。

柯文勝說：「我們仍認為，今年和明年陸續有大量新船交貨，終會抵銷這些因素，使海運市場再度承受壓力。」

Bernstein分析師預估，2024至2025年，貨櫃艦隊數量將擴增15%，導致運能供過於求。

紅海 非洲

延伸閱讀

批柯文哲縱放京華城、找財團當打手 郝龍斌：任內嚴格把關容積率

陽明董事長鄭貞茂：紅海危機影響要一季一季看

赴陸藍委：大陸承諾兩岸恢復海運載客 即開放團客來台

聯興國小學生數逆勢成長 王惠美：爭取市有地作第二校區

相關新聞

Fed鷹調放軟 鮑爾：不考慮再度升息

聯準會（Fed）於美東1日下午2時宣布決議利率「連六凍」，維持基準利率區間於5.25%～5.50%不變，主席鮑爾表示，他...

亞洲4月製造業PMI升溫 台灣衝50.2、站上榮枯線

亞洲製造業景氣顯露出復甦升溫跡象，台灣的工廠活動景氣兩年來首度擴張，南韓製造業者對展望的樂觀情緒也攀升至兩年來最高，反映...

FT：美經濟太強！Fed主席鮑爾兩難 只能強調耐心與信心

儘管聯準會（Fed）主席鮑爾強烈表達出希望降息的期望，卻始終只能強調「耐心」與「信心」，主因就在於美國經濟強到難以降息，...

日圓急升 官方本周二度出手 紐約尾盤漲逾3%

日圓兌美元在紐約5月1日紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測，可能是日本當局趁美國聯準會（Fed）決策時機，本周第二度進場助...

銷量下滑 特斯拉「一體化壓鑄」創新縮手

路透引述消息人士報導，特斯拉（Tesla）不再力求創新一體化壓鑄製造工法，可見在銷量下滑和競爭加劇的情況下，這家美國電動...

32年來最大手筆 微軟砸22億美元投資馬國

微軟2日宣布，未來四年將在馬來西亞投資22億美元，用於擴大雲端運算和人工智慧（AI）服務，這是繼微軟近日陸續宣布要在印尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。