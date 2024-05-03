歐洲 FDI 下滑 疫情來首見

安永（EY）調查顯示，歐洲去年外國直接投資（FDI）減少4%，為新冠疫情來首見下滑，並比2017年最高峰時減少14%。這項數據被視為地區競爭力的關鍵指標，無疑為歐元區敲響警鐘。

安永歐洲、中東、印度及非洲區（EMEIA）主管合夥人泰格蘭德表示：「歐洲正急迫需要外國投資，這份調查應該被這片大陸視為一道警鐘。現在應該立即採取行動，來協助歐洲確保維持競爭力，以面對來自美國和中國大陸的激烈競爭。」

根據調查，去年獲得最多FDI的歐洲國家依然是法國，雖然投資計畫總數比前年減少5%至1,194項，但創造的就業機會卻增加4%；英國超越德國拿下第二名，且計畫數量增長6%至985項；德國則下滑至第三名，計畫數量銳減12%至733項。這三國占了歐洲所有獲得的FDI計畫將近一半。

受訪企業最擔心的問題，則包括歐洲的能源價格波動、國內政治動盪，以及在人工智慧（AI）、永續發展和數據安全等領域不斷推出的新法規。企業警告，這些新法規「可能遏止企業成長」。

泰格蘭德表示，快速頒布的監管法規正在創造令人氣餒的遵守法規挑戰，尤其是對小企業而言。