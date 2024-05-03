32年來最大手筆 微軟砸22億美元投資馬國

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟執行長納德拉2日在吉隆坡宣布，將在馬來西亞投資22億美元，用於擴大雲端運算和AI服務。 (歐新社)
微軟執行長納德拉2日在吉隆坡宣布，將在馬來西亞投資22億美元，用於擴大雲端運算和AI服務。 (歐新社)

微軟2日宣布，未來四年將在馬來西亞投資22億美元，用於擴大雲端運算和人工智慧（AI）服務，這是繼微軟近日陸續宣布要在印尼、泰國大舉投資後，在亞洲推廣其生成式AI的最新行動，總計本周以來，微軟規劃在東南亞這三國的投資總額就達50億美元左右。

微軟表示，這是該公司32年來在馬來西亞的最大手筆投資，將包含建設雲端和AI基礎設施，為20萬人創造AI技術培訓機會，以及為馬國的開發人員提供支持。

微軟執行長納德拉在吉隆坡表示：「我們希望確保在馬來西亞擁有世界一流的基礎設施，讓每個組織和新創企業都能從中受益。」

微軟也發表聲明中說，將與馬來西亞政府合作，建立一個國家級AI卓越中心，並提高馬國的資安能力。

馬來西亞總理安華會見納德拉時表示，這項投資支持了馬來西亞發展AI能力的努力。

微軟正與Alphabet、亞馬遜和阿里巴巴較勁，要在人口超過6.5億的東南亞贏得市場大餅，這個快速成長的區域，對資料中心的需求有增無減。納德拉周二（4月30日）才在印尼宣布，將投入17億美元以推動當地的雲端及AI基礎設施，隔天又在曼谷宣布，微軟將在泰國開設首座區域資料中心。根據曼谷郵報報導，微軟計劃位在泰國的這座新資料中心投資約10億美元。

另據彭博資訊報導，納德拉迄今已承諾至少拿出70億美元，投資從日本到印度等國設立微軟服務。

鄰近新加坡的馬來西亞新山，正逐漸成為亞洲崛起中的AI資料中心熱點之一。例如輝達去年就與當地的楊忠禮電力公司結盟，要設立43億美元AI資料中心園區。

曼谷 泰國 馬來西亞

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