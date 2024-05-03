飛天計程車新創面臨危機 Volocopter 急尋資金挹注

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

由於未能取得德國政府1億歐元（1.07億美元）的融資，歐洲知名飛天計程車新創業者Volocopter已進入危急存亡關頭，正緊急接洽投資人尋求額外資金挹注，以爭取一線生機。

彭博資訊報導，Volocopter執行長霍克（Dirk Hoke）表示，在巴伐利亞政府暫緩提供1億歐元的可轉債融資後，公司被迫急尋資金來源。他說，該公司正洽談現有股東，尋求替代融資選項，其他歐洲潛在投資人也提出不具約束力的融資方案。

霍克並未提及潛在資金的來源與規模，「我們有現行的股東，加上新增兩位歐洲投資人有意加入這階段的融資。這與中國大陸投資人無關、與出售公司無關」。

另據英國金融時報報導，Volocopter的股東包括賓士、吉利汽車與微軟。到去年底為止，該公司已累計籌資7.6億美元以上。霍克堅稱，儘管面臨籌資挑戰，但旗下兩人座的VoloCity最快可在今夏的巴黎奧運載客。

巴黎奧運 投資人 計程車

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