銷量下滑 特斯拉「一體化壓鑄」創新縮手

路透引述消息人士報導，特斯拉（Tesla）不再力求創新一體化壓鑄製造工法，可見在銷量下滑和競爭加劇的情況下，這家美國電動車大廠的發展趨於保守。

特斯拉一直是業界一體化壓鑄的先驅，這種技術使用巨大的壓鑄機來壓鑄汽車底部的主體部分。在傳統汽車上，車身底部由數百個獨立組件組成。

去年9月，路透報導，特斯拉正研發小型車平台，目標是車身底部僅由單一組件組成，長期目標是從根本上簡化生產流程來降低成本。但兩位熟悉內情的消息人士向路透透露，特斯拉後來擱置相關計畫，選擇對車身底部維持採用更成熟的三件式壓鑄：前後兩段一體成形，而中段由鋁和鋼架組成，用於容納電池。特斯拉最近兩款新車型Model Y 和皮卡Cybertruck，就是採用這種三件式工法。

特斯拉決定暫緩在製造工法力求突破，再次證明該公司為因應銷量和利潤下滑、全球電動車需求疲軟，以及來自比亞迪等大陸電動車廠的競爭加劇，已開始削減短期支出。

這樣的調整也反映根本的策略轉變：特斯拉現在更注重發展自駕車技術，而不再追求電動車銷量的大幅成長。

消息人士透露，特斯拉早在去年秋季便開始放慢追求一體化壓鑄，且在2月底即決定停止開發全新的平價車款，即所謂的Model 2。特斯拉原定在這款車是首次採用一件式一體化壓鑄。路透4月5日率先報導，特斯拉已經取消開發 Model 2 的消息。

特斯拉4月23日發布不如預期的財報後表示，他們在擱置開發Model 2後，已有一個生產平價車款的更簡捷計畫。

特斯拉轉而表示，他們將採用現有平台和產線來生產平價車款，但執行長馬斯克不願透露細節。

專門拆解分析的Caresoft Global公司總裁沃伊霍夫斯基指出，擱置一體化壓鑄的工法，短期可為特斯拉省下在製造和設計上龐大的資本支出。

特斯拉上個月在全球裁員超過10%。若干高階經理不是辭職就是被辭退。最新傳出，在暑期實習即將到來前夕，特斯拉也已撤回實習生的工作邀約。

然而，彭博資訊解讀，此舉的撙節效果可能並不顯著，在撤回的職位中，至少一個是無給職，另據Glassdoor數據，特斯拉給薪實習生的時薪落在18~28美元。