Fed按兵不動讓投資人放下心中大石 美股早盤小漲
美股2日早盤上漲，在美國聯準會（Fed）終於公布最新利率決策、繼續維持按兵不動後，投資人將注意力轉向新發布的經濟數據和企業財報。
道瓊工業指數2日早盤上漲85點，或0.2%，標普500和那斯達克綜合指數則分別上漲0.1%和0.3%；費城半導體指數漲0.4%；台積電ADR則逆勢下跌0.5%。
美國勞工部2日表示，美國第1季單位勞工成本年增4.7%，增幅寫下一年來最大，非農業生產力則只增長0.3%，比前一季修正後的3.5%放緩，這可能增加通膨將持續高漲的風險。美國上周初領失業救濟金人數則和前一周一樣為20.8萬人，低於市場預期的21.1萬人。
在經過連日來反映企業好壞參半財報和Fed發言的股市振盪後，市場信心如今已略有恢復。市場焦點現在轉向將在2日盤後發布財報的蘋果公司，以及本周稍晚才會公布的失業和就業數據，那將有助投資人預測Fed接下來的貨幣政策走向。
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