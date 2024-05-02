派樂騰盤前飆13％ 因為宣布了二事：全球裁員15％+CEO辭任

健身器材業者派樂騰（Peloton）2日宣布全球裁員15%，以因應後疫情時代的需求銳減，執行長麥卡錫也辭任，激勵該公司盤前股價飆漲逾13%。

派樂騰聲明說，董事會已開始找尋接班人選，在這段期間由董事長布恩、董事布魯佐共同暫代執行長。

麥卡錫2022年從創辦人佛利手上接掌派樂騰，他已推動多項撙節成本的計畫，例如調整健身車售價、透過第三方零售商販售商品、聚焦於數位訂閱計畫，以及削減人力。

然而，派樂騰產品需求依然不振，因通膨率和利率雙升，導致顧客縮減支出。該公司預期，全年聯網健身會員數為296萬~298萬人，比原估少3萬人。

麥卡錫近幾個月也坦承，難以實現具有規模的成長，並在2月示警，營收可能要到第4季才有望回升。