運價上漲！馬士基上修全年獲利展望 預測紅海干擾可能持續到年底

馬士基集團（Maersk）表示，紅海航運干擾可能持續到今年年底。這個丹麥航運巨人上季盈餘陡降，但仍優於預期，並宣布調高全年獲利預測。

被視為全球貿易景氣風向球的馬士基2日說，貨櫃航運需求強勁，加上船隻已避開紅海、繞道非洲，今年貨櫃海運需求成長率可望落在預估區間2.5%~4.5%的高檔。

馬士基因此調高獲利預測，如今估計2024全年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）介於40億美元與60億美元之間，優於先前預測的10億美元至60億美元。

第1季EBITDA從去年同期的39.7億美元腰斬為15.9億美元，仍優於分析師預測的14.6億美元。

自去年12月以來，馬士基與同業為避免貨櫃輪在紅海遇襲，已繞行非洲，導致運費隨航程拉長而上漲。

馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）說：「這不但支持第1季業績比前一季復甦，也改善未來數季的展望。」