印媒：若台灣、南韓無相關技術 印度可能鬆綁中國投資

印度商業報刊「經濟時報」（Economic Times）今天報導，如果台灣、韓國都沒有相關技術，印度政府可能會鬆綁中國電子企業前來投資的一些限制，以利印度打造自己的產業生態圈。

經濟時報引述消息人士說，在印度廠商遊說下，印度電子暨資訊科技部（MeitY）最近致函中國冷氣壓縮機製造商上海海立集團，詢問它的印度投資規劃。海立集團已回覆印度政府，告知恢復合資計畫的條件。

印度塔塔集團（Tata Group）曾與海立集團洽談合資事宜，總投資為50億盧比（約新台幣19億4700萬元），雙方分別持股40%和60%。但這項計畫因遲未獲印度政府首肯而告吹。

塔塔與海立合資案破局，讓多家印度公司被迫擱置與中國廠商共建零組件生態圈的計劃。

印度經濟時報報導：「印度可能正為開放中國電子廠商前來印度投資做暖身，視個案情況鬆綁一些限制。」

中國與印度於2020年6月發生流血邊界衝突，此後印度政府即嚴格監管中國企業在印度的資金和投資，並規定若一家公司來自與印度有陸地邊界的國家，它就必須獲得政府許可，才能進入印度投資。

報導指出，印度政府最近似乎釋出訊號，只要對印度有利，不排除鬆綁壓縮機、顯示器以及半導體等高科技產業，但前提是中國投資可為印度國內產業帶來重大加值，且韓國、台灣及其他國家都不具相關技術。

印度政府並指示印度廠商，若與中國企業進行合資，印度方應持有多數股份。

印度正在進行為期6週的大選，預計6月初開票。

經濟時報報導，中國投資限制是否鬆綁，很可能將留待下一任政府來決定，因此印度企業現階段將是靜觀其變，不會冒進。

報導還說，除了電子產業之外，印度手機業者同樣希望印度政府鬆綁中國投資限制，並核發簽證給中國專業人員，讓他們能來印度協助建廠事宜。