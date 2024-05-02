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鋼鐵二哥阿塞洛米塔爾上季獲利優於預期 看好鋼市前景

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
阿塞洛米塔爾鋼鐵（ArcelorMittal）樂觀看待中長期鋼市展望。 路透
阿塞洛米塔爾鋼鐵（ArcelorMittal）樂觀看待中長期鋼市展望。 路透

鋼鐵製造巨擘阿塞洛米塔爾鋼鐵（ArcelorMittal）上季獲利優於預期，且維持看好鋼市的中長期展望。

阿塞洛米塔爾對中國大陸之外市場的鋼鐵表面消費量（apparent consumption）預測，與三個月前相同，執行長米塔爾（Aditya Mittal）說：「儘管整體經濟信心依舊低迷，我們預期中國以外的表面鋼鐵需求今年將成長3%到4%，也處於能從市場改善獲益的有利位置。」

在去年全球鋼鐵業獲利遭逢壓力後，阿塞洛米塔爾表示，準備迎接需求復甦。該公司第1季稅息折舊攤提前盈餘（EBITDA）為19.6億美元，優於分析師所估的17.1億美元。

阿塞洛米塔爾經歷慘澹的去年，不僅哈薩克礦場發生重大事故，被迫出售當地事業，去年2月義大利事業也被義大利政府扣押。

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