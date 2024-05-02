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美國防部：加薩臨時碼頭工程已完成一半

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國國防部今天表示，美軍為了向加薩運送更多人道救援物資而建造的臨時碼頭，工程已完成一半以上。

法新社報導，碼頭工程於4月25日宣布動工，美國官員說，預計5月初碼頭就能正式運作。美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）向記者表示：「截至今天，臨時碼頭的工程已完成一半以上。」

由於以色列拖延經由陸路運送救援物資，美國總統拜登於3月初首度宣布，美軍計畫在加薩地區興建臨時碼頭。美國國防部於本周稍早表示，政府斥資至少3億2000萬美元（約新台幣104億元）興建此碼頭。

以色列對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）發動作戰行動已超過半年，加薩地區的人道情勢依舊嚴峻。美國資深官員於上周表示，加薩地區的220萬人民正面臨糧食不安全的問題。

據法新社統計以色列官方數據顯示，哈瑪斯於去年10月7日襲擊以色列南部，造成約1170人死亡，多數為手無寸鐵的平民。隨後，以色列旋即發動報復攻擊，據哈瑪斯治下的加薩衛生部統計，加薩地區的死亡人數累計已達3萬4568人，死者多為女性及孩童。

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