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SK海力士AI記憶晶片訂單到2025年底幾乎滿載

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）技術持續領先三星電子。路透
SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）技術持續領先三星電子。路透

SK海力士表示，他們的高頻寬記憶體（HBM）直到明年底的接單已近滿載，反映這個用於人工智慧（AI）半導體的需求激增。

SK海力士發布新聞稿說，他們計劃第3季開始量產新一代HBM晶片，意在繼續超越三星電子，配合輝達（Nvidia）加速器在建立和搭載AI平台上提供更先進元件。

SK海力士是ChatGPT相關服務開發熱潮中的關鍵元件供應商。上周，SK海力士公布上季營收創下2010年來最高成長，今年來股價已上漲逾20％，反映投資人看好該公司在HBM供應上保持領先。

SK海力士上個月表示，計劃在南韓投資約146億美元建設新的記憶體廠區以滿足需求。SK海力士也在美國印第安納州建設規模40億美元的封裝廠，這將是該公司在美國第一座工廠。

SK海力士財務長金祐賢答覆設廠的資金來源時表示，他預料目前靠營運可以創造足夠的現金來支應必要的投資，中長期則考量財務狀況，計劃增資以確保資本。

美國 財務

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