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輝達投資的這家AI新創公司 估值已衝上190億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（NVIDIA）3月在年度GTC大會展區內，展示產品。中央社
輝達（NVIDIA）3月在年度GTC大會展區內，展示產品。中央社

輝達（NVIDIA）支持的人工智慧（AI）新創公司CoreWeave在最近一輪募資後，估值已在短短五個月內暴增近兩倍，衝到190億美元。

CoreWeave在1日表示，在最新一輪募資成功籌得11億美元資金，估值增至190億美元將以這筆資金到全球更多據點，建立資料中心基礎設施。五個月前，成立七年的CoreWeave在上一輪籌資獲得6.42億美元，估值為70億美元。

CoreWeave總部位於紐澤西州羅斯蘭市，是從事雲端基建的新創公司，在全美多個據點的資料中心出租繪圖處理器（GPU）給企業，供用於創建與部署AI系統，專門提供AI雲端運算服務，客戶包括微軟和法國巴黎的AI新創公司Mostral，已成為這股AI熱潮的大贏家。

CoreWeave的投資人包括輝達、Coatue、Magnetar、Altimeter資本公司、Fidelity及Lykos全球管理公司。

CoreWeave的快速成長，也反映市場對其資源的需求熱絡。訓練與運行AI模型所需的GPU，首要供應商目前是輝達，但輝達一直都在解決供不應求的問題。美超微日前表示，若非關鍵零組件供應受限，營收還能更高，微軟上周也說，無法滿足AI雲端服務的需求。

CoreWeave表示，將以籌得的資金幫助在世界更多地區設立基礎建設，拓展全球市場，勢將槓上科技大咖亞馬遜與Google。目前CoreWeave的資料中心基件都集中在美國，計劃今年底前擴增美國資料中心至28座，比現在的14座倍增。

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