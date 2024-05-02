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高通亮眼財測 透露「雙A」利多題材：Android、AI

經濟日報／ 編譯黃淑玲簡國帆／綜合外電
高通（Qualcomm）上季財報與本季財測亮眼，股價盤後大漲逾4%。路透
高通（Qualcomm）上季財報與本季財測亮眼，股價盤後大漲逾4%。路透

美國晶片設計業者高通（Qualcomm）上季財報與本季財測亮眼，股價盤後大漲逾4%。分析師解讀釋出兩大利多題材：以Andoid手機斬獲力抗整體智慧手機疲態，以及人工智慧（AI）前景明亮。

高通在止於3月24日的年度第2季（上季）營收比去年同期成長1.3%至93.9億美元，淨利年增37%到23.3億美元，經調整後每股盈餘為2.44美元，都高於預期。

晶片事業QCT部門營收增長1.1%至80.3億美元，略高於預期。在QCT部門中，手機事業營收增加1.2%至61.8億美元，暗示智慧手機市場終於開始復甦，高通表示配備最先進晶片的「高階機種」需求強勁，特別是中國大陸，上季來自中國大陸手機製造商的營收躍增40%。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）說，「我們還沒看到中國Android高階市場的減弱跡象」，「許多力道真的來自Oppo、 OnePlus、Vivo的高階裝置」。

在Android市場有所斬獲

高通也形容使用其最強晶片Snapdragon 8 Gen 3的手機是「AI智慧手機」，其中之一就是三星電子的Galaxy S24 Ultra，艾蒙說，「我們正看到高階機型推出機上AI與生成式AI的首批範例，在消費者之間的迴響很好」，「隨著AI快速從雲端擴至各裝置，基於我們在各類邊緣技術的領先地位，我們搭上這股成長商機的地位極好」。

QCT部門轄下的車用晶片事業營收年增35%至6.03億美元，成本較低、及為虛擬實境（VR）開發的物聯網（IoT）事業營收則下滑11%到12.4億美元，都大致符合市場預估。此外，高通的技術授權事業QTL營收年增2.2%至13.2億美元。

展望本季，高通預期本季營收將介於88億~96億美元（中位數92億美元），晶片事業QCT營收介於75億~81億美元（中位數78億美元），技術授權事業QTL營收介於12億~14億美元（中位數13億美元），整體每股盈餘介於2.15~2.35美元（中位數2.25美元），全都高於華爾街預估

高通預期本季整體手機營收將下滑「中間個位數百分比」，因為夏季通常是缺乏新機上市的淡季；車用事業部營收預料將季比成長二位數百分比。

AI前景看好

彭博分析師指出，高通亮眼的財報與財測主要是由高階Android手機帶動，特別是搭載Snapdragon 8 Gen 3的手機，有望成為維持強勁表現的助力，在可預見的未來都可望季比成長。

艾蒙表示，AI正驅動手機內涵的晶片量大增，「用戶想買能運作AI的更高效手機」。高通也放眼AI驅動的個人電腦（PC）商機，計劃夏季推出驅動筆電的晶片Snapdragon X Elite。

他說，「即將推出的下一代Windows AI PC將由Snapdragon（晶片）驅動」，「我會鼓勵大家關注微軟（5月21~23日登場）的Build活動，特別是裝置上AI的發展」。但分析師咸認，這款AI PC晶片並未在本季財測扮演重要角色。

Bernstein研究公司分析師拉斯根最近指出，他正準備迎接高通「大量與AI智慧手機相關、及可能還有AI PC相關的大量題材」，高通的AI智慧手機晶片將隨時間擴增營收，AI PC晶片似乎具備成本效益，可望贏得更多關注。

美國 車用晶片

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