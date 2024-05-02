諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲 批美「小政府」主流經濟政策

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph E. Stiglitz）認為，美國近年的主流經濟政策未能保護人民的自由。他撰寫新書《The Road to Freedom》（暫譯：通往自由之路）批評了主張解除或放寬市場管制的新自由主義（neoliberalism）一些失敗之處，呼籲重新思考自由的涵義。

從社會的角度看待自由

史提格里茲接受巴隆周刊（Barron's）電話採訪，說明《通往自由之路》的背後理念。他希望重新思考自由為何，因為一個人的自由可能侵害到其他人。政治上的右派對於自由的概念，只從單一個人的角度出發，易誤入歧途。

曾是世界銀行首席經濟學家、在柯林頓政府時期擔任經濟顧問委員會主席的史提格里茲主張，從整個社會的角度來看待自由。以紅綠燈為例，綠燈亮才能走似乎限制了個人自由，但如果沒有紅綠燈，交通堵塞嚴重，大家都動彈不了，所以，小小的規定反而能更有意義地擴大自由。

自由的新定義是一個人能做哪些事。要同時考慮行事的自由，以及免於他人傷害的自由，傷害可能來自政府、企業或其他任何人。還有免於恐懼的自由。如果幼兒園的小孩必須為槍手闖入掃射做準備，他們就失去了免於恐懼的自由。

談到稅收，許多高收入者抱怨被剝奪自由。但史提格里茲說，如果政府沒投資基礎研發、技術、基設、受教育的勞動力並力求維持法治，他們不會有那樣的收入。若出生在貧窮、內戰不斷的國家，他們賺不到錢。他強調，美國有20%的兒童在貧困中長大，剝奪了發揮潛能的自由，對整體社會造成傷害。

新自由主義有兩大錯誤

巴隆周刊詢問新自由資本主義的框架錯在哪裡，史提格表示，新自由主義放任銀行進行剝削、從事掠奪性放貸，並且過度冒險，這是剝奪了所有人的自由，但大家卻不得不提供救助，花費高達1兆美元。他引用英國政治理論家Isaiah Berlin的話說，「狼的自由，往往是羊的末日」。

史提格里茲批評新自由主義的兩大錯誤：自由和不受約束的市場會帶來經濟效率；以及，鼓吹新自由主義的人士還認為，經濟自由是政治自由的必要條件。他說，國家管制最少、干預最小化，導致民粹主義、專制主義和煽動人心者，讓美國走上通往21世紀法西斯主義的道路。這些人錯認國家管太多會導致法西斯主義。政府發揮積極作用，確保充分就業，並建立照顧公民的強大福利國家，是不會出那那種事的。

巴隆周刊問，能實現效率、公平，永續性，還具有道德價值的體系，長什麼樣子？史提格里茲將其描述為進步的資本主義。會有很豐豐的系列制度安排。營利機構將發揮重要作用，非營利機構、政府，以及工會和民間組織的集體行動，也共襄盛舉。

政府發揮作用有其條件

對於有人質疑加強監管能讓社會更自由，史提格里茲表示，每個社會都必須有法規、有政府可執行合約和保護財產權，所以爭論焦點不在要不要有政府，而是政府的邊界何在，以及能否建立一個為民服務的政府。

他強調，政府研究的回報實際上超過民營部門。例如手機和網路都是政府創新或政府支持下的創新。有種迷思認為政府總是強取豪奪且效率低下，那是錯的，認為民營部門永遠高效，也一樣錯了。與電話公司、醫療保險公司或航空公司打過交道的人都知道，私營部門並不總是高效。

史提格里茲回想2008年金融危機帶來的巨大災難，直指當時浪費了巨額資源。他指出，要讓政府真正發揮作用，要做到一些事，包括堅持透明度。政治不能牽涉太多的金錢。此外還需要制衡，不僅是政府內部，社會內部也要。