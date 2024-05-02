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路透：特斯拉不再積極開發下一代「一體化壓鑄」工法

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉最近兩款新車型Model Y 和Cybertruck皮卡採用的是三段式壓鑄的工法。美聯社
特斯拉最近兩款新車型Model Y 和Cybertruck皮卡採用的是三段式壓鑄的工法。美聯社

路透引述消息人士報導，特斯拉（Tesla）不再全力推動在製造工法上領先潮流一體化壓鑄的遠大計畫，可見在銷量下滑和競爭加劇的情況下，特斯拉發展趨於保守。

特斯拉一直是業界一體化壓鑄的先驅，這種技術使用巨大的壓鑄機來壓鑄汽車底部的主體部分。在傳統汽車上，車身底部由數百個獨立組件組成。

去年9月，路透即報導特斯拉計劃採用一體化壓鑄 ，長期目標是從根本上簡化生產流程來降低成本。但兩位熟悉內情的消息人士向路透透露，特斯拉後來停止這方面發展，而選擇維持採用更成熟的三段式車身壓鑄：前後兩段採一體成形，而中段由鋁和鋼架組成，用於容納電池。特斯拉最近兩款新車型Model Y 和Cybertruck皮卡就是採用的這種三段式工法。

特斯拉決定暫緩在製造工法力求突破，再次證明該公司因應銷量和利潤下滑、全球電動汽車需求疲軟，以及比亞迪在內大陸電動車製造商競爭加劇，已開始削減短期支出。特斯拉上個月在全球裁員超過10%。若干高階經理不是辭職就是被辭退。

這樣的調整也反映根本的策略轉變：特斯拉現在更注重發展自駕車技術，而不再追求電動車銷量的大幅成長。

消息人士透露，特斯拉早在去年秋季便放慢追求一體化壓鑄，且在2月底即決定停止開發全新的平價車款──即所謂的 Model 2。此車款原定是特斯拉應用於一體化壓鑄的頭一款車。路透已於4月5日率先報導特斯拉已經取消開發 Model 2 的消息。

特斯拉4月23日發布不如預期的財報後表示，他們在擱置開發Model 2後，已有一個生產平價車款的更簡捷計畫。

特斯拉轉而表示，他們將採用現有平台和產線來生產平價車款，但特斯拉執行長馬斯克不願透露細節。

專門拆解分析的Caresoft Global總裁Terry Woychowski指出，擱置一體化壓鑄的工法，短期可為特斯拉省下在製造和設計上龐大的資本支出。

特斯拉 電動汽車 馬斯克

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