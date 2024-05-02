兩大原油期貨重挫3% WTI跌破80美元 金價勁揚逾1%

國際油價周三（1日）收盤重挫約3%，跌至七周低點，除了中東有望達成停火協議，美國原油庫存意外增加也令投資人大感意外，使得西德州原油（WTI）期貨跌破每桶80美元；金價周三勁揚逾1%，原因是聯準會主席鮑爾表示，下一步行動不太可能是升息，使得美元和美國公債殖利率走跌。

油價重挫3%

布蘭特原油7月期貨重挫2.89美元，跌幅3.35%，報每桶83.44美元。這比6月布蘭特合約周二的收盤價下跌了約5%，當時6月合約還是近月合約，這將是近月合約自去年10月以來最大單日百分比跌幅。

西德州原油6月期貨下跌2.93美元，跌幅3.6%，收每桶79.00美元。

這是3月12日以來這兩個指標原油期貨的最低收盤價，也是2023年12月以來這兩個指標首次處於技術超賣區域。

在其他能源市場，美國柴油期貨收於2023年7月以來的最低，而美國汽油期貨收於七周低點。

美國能源資訊局（EIA）表示，在截至4月26日的一周內，能源公司意外增加了730萬桶原油庫存。相比之下，路透調查顯示，分析師預測庫存將減少110萬桶，而產業組織美國石油協會（API）的數據顯示上周原油庫存增加了490萬桶。

EIA還報告說，汽油庫存意外增加30萬桶。分析師預期汽油庫存減少110萬桶。

在中東地區，在美國和埃及的再次推動下，以色列和哈馬斯之間達成停火協議的希望愈來愈大。儘管如此，以色列總理仍誓言要對加薩南部城市拉法發動長期承諾的進攻。

金價上漲逾1%

現貨黃金價格大漲1.46%，報每英兩2,319.56美元，盤中稍早觸及4月5日以來最低水準。

美國黃金期貨收高0.4%，結算價報每英兩2,311美元。

美元指數下跌0.3%，使黃金對使用其他貨幣的投資者來說價格降低。指標美國10年期公債殖利率也下跌。

美國聯準會宣布維持利率不變，並暗示在實現2%的通膨目標方面「缺乏進一步進展」。不過，聯準會主席鮑爾表示，下一步行動不太可能是升息，並補充說，央行的重點一直是維持當前的限制性政策立場。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「我認為，我們所處的就像一個停滯性通膨的環境，聯準會最終會在未來某個時間點降息。」

他說：「為了再點一把火，推動金價升回2,400美元，我們需要一個新的觸發因素，然後就可能再創新高了。」

數據顯示，美國4月民間就業人數增幅超過預期，顯示勞動力市場在第2季初維持動能。

現貨白銀上漲2%，至每英兩26.81美元；白金攀升2.5%，至956.75美元。鈀金漲0.1%，至954.50美元。